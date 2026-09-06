Деньг на зарплаты из бюджета не хватает, - министр финансов Марченко
Финансовое положение Украины в настоящее время является наиболее критическим за весь период с начала крупномасштабной войны с РФ в 2022 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Минфина Сергей Марченко рассказал в интервью Euronews.
Выплаты могут задерживаться
По его словам, сосредоточение внимания на военных расходах и закупках оружия может повлиять на другие сферы бюджета, а выплаты - задержаться, если не будет найдено решение.
"Мы уже наблюдаем некоторые проблемы с ликвидностью и прогнозируем определенный дефицит в нашем бюджете. Это означает, что нам, возможно, придется отложить некоторые платежи, не связанные с войной, из-за нехватки ликвидности. Будут последствия", - сказал Марченко.
По его словам, последствия могут ощущаться на местном уровне, особенно когда речь идет о строительстве укрытий и инфраструктуры.
Приближаемся к сценарию 2022 года
"У нас не было такой ситуации с 2022 года; мы действительно страдали от нехватки ликвидности. Сейчас мы слишком приближаемся к тому же сценарию, что и в 2022 году", - добавил Марченко.
Как рассказал Марченко, сейчас ведется работа над новым бюджетом, исходя из предположения, что война продлится до 2027 года, с оценочным дефицитом финансирования в размере $32,6 млрд, который необходимо покрыть.
"Война очень быстро обострилась. Мы сами это осознаем. Это совершенно иная реальность по сравнению с прошлым месяцем (июлем, – ред.), с недавними атаками на нашу логистику. Мы ожидаем очень тяжелой зимы. Эскалация означает, что мы должны найти средства, чтобы пережить ее", – подчеркнул министр.
Украина рассчитывает на помощь партнеров
В то же время Марченко призвал европейских министров обдумать возможные решения и рассмотреть новый украинский план использования примерно $300 млрд замороженных российских активов.
План был отклонен министрами Европейского Союза в декабре прошлого года, поскольку они пытались преодолеть разногласия. Вместо этого они приняли решение о совместном финансировании займа в размере 90 млрд евро.
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