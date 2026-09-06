Деньг на зарплаты из бюджета не хватает, - министр финансов Марченко

Финансовое положение Украины в настоящее время является наиболее критическим за весь период с начала крупномасштабной войны с РФ в 2022 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Минфина Сергей Марченко рассказал в интервью Euronews.

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Выплаты могут задерживаться

По его словам, сосредоточение внимания на военных расходах и закупках оружия может повлиять на другие сферы бюджета, а выплаты - задержаться, если не будет найдено решение.

"Мы уже наблюдаем некоторые проблемы с ликвидностью и прогнозируем определенный дефицит в нашем бюджете. Это означает, что нам, возможно, придется отложить некоторые платежи, не связанные с войной, из-за нехватки ликвидности. Будут последствия", - сказал Марченко.

По его словам, последствия могут ощущаться на местном уровне, особенно когда речь идет о строительстве укрытий и инфраструктуры.

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Приближаемся к сценарию 2022 года

"У нас не было такой ситуации с 2022 года; мы действительно страдали от нехватки ликвидности. Сейчас мы слишком приближаемся к тому же сценарию, что и в 2022 году", - добавил Марченко.

Как рассказал Марченко, сейчас ведется работа над новым бюджетом, исходя из предположения, что война продлится до 2027 года, с оценочным дефицитом финансирования в размере $32,6 млрд, который необходимо покрыть.

"Война очень быстро обострилась. Мы сами это осознаем. Это совершенно иная реальность по сравнению с прошлым месяцем (июлем, – ред.), с недавними атаками на нашу логистику. Мы ожидаем очень тяжелой зимы. Эскалация означает, что мы должны найти средства, чтобы пережить ее", – подчеркнул министр.

Украина рассчитывает на помощь партнеров

В то же время Марченко призвал европейских министров обдумать возможные решения и рассмотреть новый украинский план использования примерно $300 млрд замороженных российских активов.

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План был отклонен министрами Европейского Союза в декабре прошлого года, поскольку они пытались преодолеть разногласия. Вместо этого они приняли решение о совместном финансировании займа в размере 90 млрд евро.