Правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных на нужды обороны, - Корецкий
Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о потребности Украины в $27 млрд экстренного финансирования для покрытия дефицита оборонного бюджета
Об этом он заявил во время заседания Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
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"Самое главное на данный момент. У нас $30 млрд — это сумма, которую мы можем и должны получить от наших партнеров в этом году. Если выполним взятые на себя обязательства. Соответствующие решения в наших с вами руках.
Также у нас есть $27 млрд — это дефицит оборонного бюджета, который мы просим партнеров покрыть экстренным финансированием. По этим средствам продолжается работа, и нам нужно вместе убедить партнеров помочь с покрытием этой дефицитной части", — подчеркнул глава правительства.
Корецкий отметил, что рассчитывать на финансирование можно только при выполнении своих предыдущих обязательств.
"Причины этих больших цифр и дефицита — удорожание войны. Технологическая война требует большего, больших затрат. Враг усиливает воздушные атаки, производит и запускает больше дронов и ракет. Точно так же и мы должны действовать зеркально, увеличивать нашу поддержку Сил обороны", — отметил премьер.
Экономия
"Правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных за потребностями обороны. По итогам мы уже нашли 70 миллиардов экономии, которые в полном объеме будут направлены на нужды обороны. При этом мы должны выполнить все необходимые социальные обязательства. Таким образом, с пенсиями и зарплатами проблем не будет", — рассказал Корецкий.
В то же время, подчеркнул премьер, при подготовке государственного бюджета на 2027 год правительство должно исходить из принципа максимальной экономии.
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