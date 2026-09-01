Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони, - Корецький

Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив про потребу України в $27 млрд екстреного фінансування для покриття дефіциту оборонного бюджету

Про це він заявив під час засідання Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"З головного на поточний момент. У нас $30 млрд - це сума, яку ми можемо, маємо отримати від наших партнерів цього року. Якщо виконаємо взяті на себе зобов'язання. Відповідні рішення в наших з вами руках.

Також у нас є $27 млрд - це дефіцит оборонного бюджету, які ми просимо у партнерів покрити екстреним фінансуванням. Щодо цих коштів триває робота, і нам треба разом переконати партнерів допомогти з покриттям цієї дефіцитної частини", - наголосив глава уряду.

Корецький зауважив, що розраховувати на фінансування можна тільки виконуючи свої попередні зобов'язання.

"Причини цих великих цифр і дефіциту - здорожчення війни. Технологічна війна потребує більшого, більше витрат. Ворог посилює повітряні атаки, виробляє та запускає більше дронів та ракет. Так само і ми маємо діяти дзеркально, збільшувати нашу підтримку Сил оборони", - зазначив прем'єр.

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Економія

"Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони. При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов’язання. Таким чином щодо пенсії і зарплат проблем не буде", - розповів Корецький.

Водночас, наголосив прем'єр, під час підготовки державного бюджету на 2027 рік уряд має виходити з принципу максимальної економії.

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