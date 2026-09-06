Грошей на зарплати з бюджету не вистачає, - міністр фінансів Марченко

Фінансовий стан України зараз є найбільш критичним за увесь період від початку великої війни з РФ у 2022 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник Мінфіну Сергій Марченко розповів у інтерв'ю Euronews.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Виплати можуть затримувати

За його словами, зосередження уваги на військових витратах та закупівлі зброї можуть вплинути на інші сфери бюджету, а виплати - затриматися, якщо не буде знайдено рішення.

Ми вже бачимо деякі проблеми з ліквідністю, і ми передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті. Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов'язані з війною, через брак ліквідності. Будуть наслідки", сказав Марченко.

За його словами, вплив може відчуватися на місцевому рівні, особливо коли йдеться про будівництво укриттів та інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовий збір: За місяць надходження до спецфонду держбюджету зменшилися на 1,1 мільярда

Наближаємося до сценарію 2022 року

"У нас не було такої ситуації з 2022 року; ми справді страждали від нестачі ліквідності. Зараз ми надто наближаємося до такого сценарію, що й у 2022 році", - додав Марченко.

Як розказав Марченко, зараз триває робота над новим бюджетом, виходячи з припущення, що війна триватиме в 2027 році, з оціночним дефіцитом фінансування в розмірі $32,6 млрд, який потрібно покрити.

"Війна дуже швидко загострилася. Ми самі це усвідомлюємо. Це зовсім інша реальність порівняно з минулим місяцем (липнем, – ред.), із нещодавніми атаками на нашу логістику. Ми очікуємо дуже важкої зими. Ескалація означає, що ми повинні знайти засоби, щоб пережити її", - наголосив міністр.

Україна розраховує на допомогу партнерів

Водночас Марченко закликав європейських міністрів обдумати можливі рішення та розглянути новий український план використання приблизно $300 млрд заморожених російських активів.

Читайте: Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони, - Корецький

План був відхилений міністрами Європейського Союзу в грудні минулого року, оскільки вони намагалися подолати розбіжності. Натомість вони ухвалили рішення про спільне фінансування позики в розмірі 90 млрд євро.