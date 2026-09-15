Состоялось успешное испытание еще одного перехватчика против реактивных "шахедов", - Зеленский заслушал Драпатого и Хмару
Президент Владимир Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и министра обороны Евгения Хмары.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
Перехватчики реактивных шахедов
"Сегодня был доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о новом шаге наших производителей: состоялись успешные испытания еще одного перехватчика против российских реактивных дронов. "Шахед" был успешно сбит, но нужно доработать некоторые аспекты управления перехватчиком. Работу продолжаем - еще нужно время. Спасибо разработчикам за активность!" - отметил он.
Дальнобойные удары
Также обсуждались дальнейшие военные операции и дальнобойные удары Украины.
"Благодарен Министерству обороны Украины за основательный подход к обеспечению операций. Вместе с Евгением Хмарой и Главнокомандующим ВСУ определили следующие приоритетные цели, необходимый для этого объем средств, меры подготовки. Результаты дальнобойных ударов по российской нефтяной основе войны достаточно весомы, и именно это придает необходимый потенциал дипломатии.
Украина готова предпринимать свои шаги по деэскалации, но партнеры должны обеспечить честность России в реализации ее шагов по деэскалации в отношении нашей критической инфраструктуры - долгосрочно и надежно. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо каждому нашему подразделению за меткость!" - добавил президент.
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