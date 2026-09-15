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Состоялось успешное испытание еще одного перехватчика против реактивных "шахедов", - Зеленский заслушал Драпатого и Хмару

Президент Владимир Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и министра обороны Евгения Хмары.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Перехватчики реактивных шахедов

Зеленский заслушал доклад Драпатого и Хмары

"Сегодня был доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о новом шаге наших производителей: состоялись успешные испытания еще одного перехватчика против российских реактивных дронов. "Шахед" был успешно сбит, но нужно доработать некоторые аспекты управления перехватчиком. Работу продолжаем - еще нужно время. Спасибо разработчикам за активность!" - отметил он.

Зеленский заслушал доклад Драпатого и Хмары

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Дальнобойные удары

Также обсуждались дальнейшие военные операции и дальнобойные удары Украины.

Зеленский заслушал доклад Драпатого и Хмары

"Благодарен Министерству обороны Украины за основательный подход к обеспечению операций. Вместе с Евгением Хмарой и Главнокомандующим ВСУ определили следующие приоритетные цели, необходимый для этого объем средств, меры подготовки. Результаты дальнобойных ударов по российской нефтяной основе войны достаточно весомы, и именно это придает необходимый потенциал дипломатии.

Украина готова предпринимать свои шаги по деэскалации, но партнеры должны обеспечить честность России в реализации ее шагов по деэскалации в отношении нашей критической инфраструктуры - долгосрочно и надежно. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо каждому нашему подразделению за меткость!" - добавил президент.

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Зеленский заслушал доклад Драпатого и Хмары

Автор: 

Зеленский Владимир (25833) Драпатый Михаил (102) Хмара Евгений (78)
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Топ комментарии
+1
"успішний" Оманський Віпробуватєль Підрахуй
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15.09.2026 14:58 Ответить
+1
Ще один 🤣🤣🤣🤣🤣а там буде ще один ...і ще один ...а їх треба тисячі
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15.09.2026 15:02 Ответить
+1
всі ці перехоплювачі там само де і 3000 фламінгів ..і де балістика ..в Zельоной кізде

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15.09.2026 15:02 Ответить

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