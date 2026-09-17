Російська атака пошкодила вокзал у Берестині та залізничну інфраструктуру Києва: низка поїздів затримається до 6 годин

Унаслідок російської атаки серйозних пошкоджень зазнав вокзал у Берестині Харківської області, також ворог атакував залізничну інфраструктуру в Києві. Через наслідки ударів змінено рух низки поїздів, а затримки на окремих маршрутах можуть сягнути близько шести годин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила "Укрзалізниця".

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За інформацією компанії, під час удару всі пасажири та працівники вокзалу в Берестині перебували в укритті, тому обійшлося без постраждалих. Наразі залізничники обстежують пошкодження.

"Попри серйозні пошкодження, скасовувати поїзди до міста не плануємо", – зазначили в "Укрзалізниці".

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У Києві внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру станції "Микільська Слобідка". Kyiv City Express тимчасово курсує обмеженим кільцем в об'їзд ділянки Дарниця – Почайна. За попередньою оцінкою, відновлювальні роботи триватимуть близько доби.

Крім того, пошкоджено скло та двері електропоїзда, депо та ще кілька об'єктів залізничної інфраструктури.

Через наслідки атаки поїзди №7/8 Одеса – Харків та №53/54 Дніпро – Одеса прямуватимуть резервним маршрутом. В "Укрзалізниці" попередили, що орієнтовний час у дорозі для них збільшиться приблизно на шість годин.

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