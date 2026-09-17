Правительство утвердило новые правила работы железной дороги и вокзалов во время "желтой" и "красной" воздушных тревог
Кабинет министров Украины утвердил новые правила работы железной дороги и вокзалов в зависимости от уровня воздушных угроз.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.
Как будут работать поезда при разных уровнях угрозы
Согласно новым правилам:
- при "желтом" уровне угрозы поезда ходят по расписанию, осуществляется посадка и высадка пассажиров;
- при "красном" уровне - посадка пассажиров и отправление поездов приостанавливаются, люди уходят в укрытие.
Корецкий отметил, что в зависимости от ситуации на месте "Укрзализныця" сможет оперативно ограничивать движение и распределять подвижной состав и пассажиров, чтобы избежать скопления людей.
Доступ к укрытиям и скорость реагирования
Кроме того, "Укрзалізниця" совместно с ОВА и местными громадами должна расширить доступ к укрытиям на вокзалах и станциях. Такжебудет введено автоматическое получение информации об уровне угрозы, а решения должны приниматься мгновенно - соответствующие поручения уже получены Мининфраструктуры и ГСЧС.
Усиление охраны и адаптация транспорта
Кроме того, МВД и Нацполиция дополнительно усилят охрану вокзалов и сопровождение эвакуации.
"Регионы должны адаптировать графики работы городского транспорта к движению поездов, особенно ночью, и максимально ускорить установку мобильных укрытий, чтобы люди имели возможность укрыться в случае опасности", - добавил премьер-министр.
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