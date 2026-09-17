Враг ночью атаковал объекты "Укрзализныци": повреждены вокзал Берестина и станция в Киеве. ФОТО

Российские войска продолжают наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Несмотря на атаку, ночь прошла без жертв среди пассажиров и сотрудников железной дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

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В Берестине повреждено здание вокзала

Перед рассветом российский беспилотник нанес серьезные повреждения зданию вокзала в Берестине.

Во время атаки пассажиры и работники вокзала находились в укрытии. Сейчас специалисты обследуют железнодорожную инфраструктуру.

В "Укрзализныце" отметили, что поезда до Берестина отменять не будут.





В Киеве повреждена станция Никольская Слободка

В столице в результате атаки повреждена инфраструктура станции кольцевой электрички "Никольская Слободка".

Из-за повреждений Kyiv City Express с утра курсирует по ограниченному кольцу, минуя участок Дарница — Почайна. По предварительной оценке, на восстановление инфраструктуры потребуется около суток.

Также повреждены стекла и двери в электропоезде, объекты в депо и на нескольких других участках "Укрзализныци". В компании подчеркнули, что все повреждения будут устранены.

Часть поездов пустили по резервным маршрутам

Из-за последствий атаки железнодорожное движение происходит с задержками. Актуальная информация об изменениях в движении поездов доступна на сервисе "Укрзализныци" uz-vezemo.

В частности, поезда №7/8 Одесса — Харьков и №53/54 Днепр — Одесса будут курсировать по резервному маршруту. Из-за этого ориентировочное время их следования увеличится примерно на шесть часов.

В"Укрзализныце" призвали пассажиров следить за обновлениями и подчеркнули, что движение продолжается.

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