Ворог вночі атакував об’єкти "Укрзалізниці": пошкоджено вокзал Берестина та станцію в Києві. ФОТО
Російські війська продовжують бити по залізничній інфраструктурі України. Попри атаку, ніч минула без жертв серед пасажирів та працівників залізниці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".
У Берестині пошкоджено будівлю вокзалу
Перед світанком російський безпілотник завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу Берестин.
Під час атаки пасажири та працівники вокзалу перебували в укритті. Наразі фахівці обстежують залізничну інфраструктуру.
В "Укрзалізниці" зазначили, що поїзди до Берестина не скасовуватимуть.
У Києві пошкоджена станція Микільська Слобідка
У столиці внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру станції кільцевої електрички Микільська Слобідка.
Через пошкодження Kyiv City Express від ранку курсує за обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця - Почайна. За попередньою оцінкою, на відновлення інфраструктури знадобиться близько доби.
Також пошкоджено скло та двері в електропоїзді, об'єкти в депо та на кількох інших ділянках "Укрзалізниці". У компанії наголосили, що всі пошкодження відновлять.
Частину поїздів пустили резервними маршрутами
Через наслідки атаки залізничний рух відбувається із затримками. Актуальна інформація про зміни в русі поїздів доступна на сервісі "Укрзалізниці" uz-vezemo.
Зокрема, поїзди №7/8 Одеса - Харків та №53/54 Дніпро - Одеса курсуватимуть резервним маршрутом. Через це орієнтовний час їхньої подорожі збільшиться приблизно на шість годин.
В "Укрзалізниці" закликали пасажирів стежити за оновленнями та наголосили, що рух продовжується.
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