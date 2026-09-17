Ворог вночі атакував об’єкти "Укрзалізниці": пошкоджено вокзал Берестина та станцію в Києві. ФОТО

Російські війська продовжують бити по залізничній інфраструктурі України. Попри атаку, ніч минула без жертв серед пасажирів та працівників залізниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Берестині пошкоджено будівлю вокзалу

Перед світанком російський безпілотник завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу Берестин.

Під час атаки пасажири та працівники вокзалу перебували в укритті. Наразі фахівці обстежують залізничну інфраструктуру.

В "Укрзалізниці" зазначили, що поїзди до Берестина не скасовуватимуть.





У Києві пошкоджена станція Микільська Слобідка

У столиці внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру станції кільцевої електрички Микільська Слобідка.

Через пошкодження Kyiv City Express від ранку курсує за обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця - Почайна. За попередньою оцінкою, на відновлення інфраструктури знадобиться близько доби.

Також пошкоджено скло та двері в електропоїзді, об'єкти в депо та на кількох інших ділянках "Укрзалізниці". У компанії наголосили, що всі пошкодження відновлять.

Частину поїздів пустили резервними маршрутами

Через наслідки атаки залізничний рух відбувається із затримками. Актуальна інформація про зміни в русі поїздів доступна на сервісі "Укрзалізниці" uz-vezemo.

Зокрема, поїзди №7/8 Одеса - Харків та №53/54 Дніпро - Одеса курсуватимуть резервним маршрутом. Через це орієнтовний час їхньої подорожі збільшиться приблизно на шість годин.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів стежити за оновленнями та наголосили, що рух продовжується.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували потяг "Київ - Миколаїв": минулося без постраждалих, - "Укрзалізниця"