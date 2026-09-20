На фронте погиб бывший политзаключенный Кремля Николай Карпюк
На фронте погиб общественный и политический деятель, бывший политзаключенный Кремля Николай Карпюк.
О трагической новости в социальной сети Facebook сообщил экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун, передает Цензор.НЕТ.
Карпюк погиб на фронте
"Вчера (19 сентября, — ред.) на фронте погиб мой товарищ Николай Карпюк. Очень тяжело писать о нем в прошедшем времени. Николай был из тех людей, для которых Украина была не словами, а частью самой жизни. Он сделал свой выбор давно и оставался ему верным при любых обстоятельствах. На его долю выпало много тяжелого. То, что могло сломить другого, его не сломило. Он оставался собой — прямым, принципиальным, неравнодушным. И даже тогда, когда имел полное право сказать: "Я уже сделал достаточно", — он снова был там, где считал нужным быть. На фронте... Николай до последнего оставался верным своему выбору — Украине", — написал он.
Место и обстоятельства гибели Николая Карпюка пока неизвестны.
Что известно о Николае Карпюке?
Николай Карпюк родился 21 мая 1964 года в селе Великий Житин в Ривненской области. По профессии был токарем. После провозглашения независимости Украины посвятил себя политической и общественной деятельности, возглавив ривненскую ячейку УНА-УНСО.
- В 2000–2001 годах Карпюк участвовал в акции "Украина без Кучмы". За участие в протестах его приговорили к 4,5 годам лишения свободы.
- В марте 2014 года был похищен спецслужбами РФ на границе в Черниговской области. Суд государства-агрессора России приговорил его к 22,5 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям — якобы за участие в боевых действиях в Чечне с 1994 по 2001 год.
- В российской тюрьме Карпюк провел пять лет, вернувшись домой в сентябре 2019 года в ходе обмена пленными.
Вернувшись в Украину, Карпюк продолжил общественную деятельность, а впоследствии встал на защиту государства уже в качестве военнослужащего.
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Герою Слава !
Козак !
Один із співзасновників УНА-УНСО.
Воював до останнього дня життя, хоча й було вже 62 роки.
Не скиглив.
"Він зробив свій вибір давно і залишався йому вірним за будь-яких обставин. .. Микола до останнього залишався вірним своєму вибору - Україні".
співчуття рідним...
.
Миколі Карпюку
та щирі співчуття його рідним 😪😪😪