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Новости Потери Украины
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На фронте погиб бывший политзаключенный Кремля Николай Карпюк

Карпюк

На фронте погиб общественный и политический деятель, бывший политзаключенный Кремля Николай Карпюк.

О трагической новости в социальной сети Facebook сообщил экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун, передает Цензор.НЕТ.

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Карпюк погиб на фронте 

"Вчера (19 сентября, — ред.) на фронте погиб мой товарищ Николай Карпюк. Очень тяжело писать о нем в прошедшем времени. Николай был из тех людей, для которых Украина была не словами, а частью самой жизни. Он сделал свой выбор давно и оставался ему верным при любых обстоятельствах. На его долю выпало много тяжелого. То, что могло сломить другого, его не сломило. Он оставался собой — прямым, принципиальным, неравнодушным. И даже тогда, когда имел полное право сказать: "Я уже сделал достаточно", — он снова был там, где считал нужным быть. На фронте... Николай до последнего оставался верным своему выбору — Украине", — написал он.

Место и обстоятельства гибели Николая Карпюка пока неизвестны. 

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Что известно о Николае Карпюке?

Николай Карпюк родился 21 мая 1964 года в селе Великий Житин в Ривненской области. По профессии был токарем. После провозглашения независимости Украины посвятил себя политической и общественной деятельности, возглавив ривненскую ячейку УНА-УНСО.

  • В 2000–2001 годах Карпюк участвовал в акции "Украина без Кучмы". За участие в протестах его приговорили к 4,5 годам лишения свободы.
  • В марте 2014 года был похищен спецслужбами РФ на границе в Черниговской области. Суд государства-агрессора России приговорил его к 22,5 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям — якобы за участие в боевых действиях в Чечне с 1994 по 2001 год.
  • В российской тюрьме Карпюк провел пять лет, вернувшись домой в сентябре 2019 года в ходе обмена пленными.

Вернувшись в Украину, Карпюк продолжил общественную деятельность, а впоследствии встал на защиту государства уже в качестве военнослужащего.

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Автор: 

смерть (9506) Карпюк Николай (177) война в Украине (9205)
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Топ комментарии
+20
Слава Воїну Герою ,Патріоту України Миколі Карпюк !!!🙏 😢 🇺🇦
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20.09.2026 16:48 Ответить
+17
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

Козак !
Один із співзасновників УНА-УНСО.
Воював до останнього дня життя, хоча й було вже 62 роки.
Не скиглив.
"Він зробив свій вибір давно і залишався йому вірним за будь-яких обставин. .. Микола до останнього залишався вірним своєму вибору - Україні".

співчуття рідним...

.
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20.09.2026 16:54 Ответить
+16
Вічна памʼять Герою Украіни
Миколі Карпюку
та щирі співчуття його рідним 😪😪😪
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20.09.2026 16:51 Ответить

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