На фронті загинув колишній політв’язень Кремля Микола Карпюк

На фронті загинув громадський і політичний діяч, колишній політв'язень Кремля Микола Карпюк.

Трагічну звістку в соцмережі фейсбук повідомили громадський діяч Юрій Гончаренко та колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, інформує Цензор.НЕТ.

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Карпюк загинув на фронті

"Загинув Микола Карпюк... Втрата, яку неможливо виміряти чи описати словами. Людина, яка все життя присвятила Україні, яка ніколи не гналася за славою, грошима чи посадами. Людина, яка витримала катування в російській тюрмі. Яку викрали в 2014, бо розуміли його вагу для національного руху України", - написав Юрій Гончаренко.

"Вчора (19 вересня, - ред.) на фронті загинув мій товариш Микола Карпюк. Дуже важко писати про нього у минулому часі. Микола був із тих людей, для яких Україна була не словами, а частиною самого життя. Він зробив свій вибір давно і залишався йому вірним за будь-яких обставин. На його долю випало багато важкого. Те, що могло зламати іншого, його не зламало. Він залишався собою — прямим, принциповим, небайдужим. І навіть тоді, коли мав повне право сказати: "Я вже зробив достатньо", — він знову був там, де вважав за потрібне бути. На фронті... Микола до останнього залишався вірним своєму вибору — Україні", - написав Ягун.

Народний депутат VIII скликання Борислав Береза написав, що Карпюк загинув на Запорізькому напрямку.

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Що відомо про Миколу Карпюка?

Микола Карпюк народився 21 травня 1964 року в селі Великий Житин на Рівненщині. За фахом був токарем. Після проголошення незалежності України присвятив себе політичній та громадській діяльності, очоливши рівненський осередок УНА-УНСО.

У 2000–2001 роках Карпюк брав участь в акції "Україна без Кучми". За участь у протестах його засудили до 4,5 року ув'язнення.

У березні 2014 року був викрадений спецслужбами РФ на кордоні в Чернігівській області. Суд держави-агресора Росії засудив його до 22,5 року ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями - нібито за участь у бойових діях у Чечні з 1994-го до 2001 року.

У російській тюрмі Карпюк провів п’ять років, повернувшись додому у вересні 2019 року під час обміну полоненими.

Повернувшись до України, Карпюк продовжив громадську діяльність, а згодом став на захист держави вже як військовослужбовець.

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