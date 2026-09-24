Зеленский встретился с Эрдоганом: обсудили безопасность Чёрного моря и морской коридор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности в Чёрном море, работу морского экспортного коридора и двусторонние вопросы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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Зеленский и Эрдоган обсудили работу морского коридора

Зеленский поблагодарил Эрдогана за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент Украины отметил, что для завершения войны важно обеспечить соблюдение международного права.

Отдельно стороны обсудили безопасность в Черном море и работу морского экспортного коридора. Зеленский подчеркнул, что от украинского продовольственного экспорта зависят страны на разных континентах.

По его словам, сейчас рассматриваются различные варианты полного возобновления работы коридора.

"Необходима исключительно готовность России прекратить свои террористические удары по нашей инфраструктуре, чтобы Украина зеркально остановила свои дальнобойные ответные удары", - написал Зеленский.

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Президент Украины рассказал о контактах с США

Зеленский также проинформировал Эрдогана о контактах с американской стороной.

Кроме того, президенты обсудили двусторонние вопросы, в частности зону свободной торговли и потенциальную сделку по дронам.

Зеленский поблагодарил Турцию за готовность помогать во имя мира.