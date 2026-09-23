Зеленський зустрівся з Ердоганом: обговорили безпеку Чорного моря та морський коридор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час зустрічі сторони обговорили безпеку в Чорному морі, роботу морського експортного коридору та двосторонні питання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

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Зеленський та Ердоган обговорили роботу морського коридору

Зеленський подякував Ердогану за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Президент України зазначив, що для завершення війни важливо забезпечити повагу до міжнародного права.

Окремо сторони обговорили безпеку в Чорному морі та роботу морського експортного коридору. Зеленський наголосив, що від українського продовольчого експорту залежать країни на різних континентах.

За його словами, зараз розглядають різні варіанти повного відновлення роботи коридору.

"Потрібна виключно готовність Росії припинити свої терористичні удари по нашій інфраструктурі, щоб Україна дзеркально зупинила свої далекобійні відповіді", - написав Зеленський.

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Президент України розповів про контакти зі США

Зеленський також поінформував Ердогана про контакти з американською командою.

Крім того, президенти обговорили двосторонні питання, зокрема зону вільної торгівлі та потенційну Drone Deal.

Зеленський подякував Туреччині за готовність допомагати задля миру.