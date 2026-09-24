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Новости Обстрелы Киева
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Россия атаковала Киев баллистическими ракетами ночью 24 сентября: в городе раздались взрывы

Взрывы в Киеве

В ночь на четверг, 24 сентября, российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях Воздушных сил ВСУ и Киевской городской военной администрации.

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В Киеве объявили красный уровень опасности

Из-за ракетной угрозы в столице объявлена воздушная тревога. В КГВА призвали жителей города пройти в ближайшие укрытия.

"Красный уровень опасности. Объявлен воздушный тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия", — сообщили в КГВА.

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Киев (27529) обстрел (35677) атака (2157)
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Топ комментарии
+11
5 років московія прасує Київ балістикою !
Коли вже гром буде по москвві ?
Ну скільки можна? Чи треба ще 5 років народу потерпіти ?
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24.09.2026 01:37 Ответить
+10
А коли це від терпіння балістика зʼявлялась?
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24.09.2026 02:24 Ответить
+8
немає у них провалів. Менше дивітся марафон. Провали у нас, як з ППО, так і мобілізацією.
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24.09.2026 02:44 Ответить

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