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Россия атаковала Киев баллистическими ракетами ночью 24 сентября: в городе раздались взрывы
В ночь на четверг, 24 сентября, российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях Воздушных сил ВСУ и Киевской городской военной администрации.
В Киеве объявили красный уровень опасности
Из-за ракетной угрозы в столице объявлена воздушная тревога. В КГВА призвали жителей города пройти в ближайшие укрытия.
"Красный уровень опасности. Объявлен воздушный тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия", — сообщили в КГВА.
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Коли вже гром буде по москвві ?
Ну скільки можна? Чи треба ще 5 років народу потерпіти ?