Россия атаковала Киев баллистическими ракетами ночью 24 сентября: в городе раздались взрывы

В ночь на четверг, 24 сентября, российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях Воздушных сил ВСУ и Киевской городской военной администрации.

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В Киеве объявили красный уровень опасности

Из-за ракетной угрозы в столице объявлена воздушная тревога. В КГВА призвали жителей города пройти в ближайшие укрытия.

"Красный уровень опасности. Объявлен воздушный тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия", — сообщили в КГВА.

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