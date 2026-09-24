Зеленский назвал ошибкой снятие санкций ЕС с Усманова и Фридмана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Европейского Союза исключить российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка было ошибочным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом глава государства заявил во время брифинга в Нью-Йорке.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам президента, Украине необходимо дальнейшее усиление санкционного давления на Россию как со стороны ЕС, так и со стороны США.Зеленский подчеркнул, что в вопросе санкций против России не должно быть компромиссов.

"Санкции нужны со стороны Европейского Союза. Считаю, что была допущена ошибка. Они исключили двух олигархов", — сказал Зеленский.

По его словам, он понимает, что страны ЕС пошли на компромисс, чтобы договориться о продлении санкций, однако считает такой подход к России неправильным.

"Я считаю, что компромисса в данном случае не может быть в отношении России", — заявил президент.

В то же время Зеленский обратил внимание на то, что Евросоюз продлил санкции против почти трех тысяч человек и организаций сразу на три года. По его мнению, это позволит сохранить ограничения даже в случае изменения политической ситуации в отдельных странах ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ЕС наблюдается некоторая "усталость" от санкций против РФ, но стоит продолжать давление на Москву, - Домбровскис

Что известно о снятии санкций

ЕС продлил на 36 месяцев действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, однако исключил из санкционного списка российских олигархов Усманова и Фридмана.

Литва инициировала введение национальных санкций против российских олигархов Усманова и Фридмана после их исключения из санкционного списка ЕС.

Латвия также введет национальные санкции против российских олигархов Усманова и Фридмана после того, как уступила и сняла вето на их исключение из санкционного списка ЕС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Встреча Зеленского и Трампа, снятие санкций ЕС с двух олигархов РФ и удары Сил обороны по российским НПЗ: главные новости за 22 сентября. ВИДЕО