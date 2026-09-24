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Новости Санкции ЕС против России
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Зеленский назвал ошибкой снятие санкций ЕС с Усманова и Фридмана

Усманов, Фридман

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Европейского Союза исключить российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка было ошибочным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом глава государства заявил во время брифинга в Нью-Йорке.

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По словам президента, Украине необходимо дальнейшее усиление санкционного давления на Россию как со стороны ЕС, так и со стороны США.Зеленский подчеркнул, что в вопросе санкций против России не должно быть компромиссов.

"Санкции нужны со стороны Европейского Союза. Считаю, что была допущена ошибка. Они исключили двух олигархов", — сказал Зеленский.

По его словам, он понимает, что страны ЕС пошли на компромисс, чтобы договориться о продлении санкций, однако считает такой подход к России неправильным.

"Я считаю, что компромисса в данном случае не может быть в отношении России", — заявил президент.

В то же время Зеленский обратил внимание на то, что Евросоюз продлил санкции против почти трех тысяч человек и организаций сразу на три года. По его мнению, это позволит сохранить ограничения даже в случае изменения политической ситуации в отдельных странах ЕС.

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Что известно о снятии санкций

ЕС продлил на 36 месяцев действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, однако исключил из санкционного списка российских олигархов Усманова и Фридмана.

Литва инициировала введение национальных санкций против российских олигархов Усманова и Фридмана после их исключения из санкционного списка ЕС.

Латвия также введет национальные санкции против российских олигархов Усманова и Фридмана после того, как уступила и сняла вето на их исключение из санкционного списка ЕС.

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Зеленский Владимир (25980) санкции (12615) Фридман Михаил (34) Усманов Алишер (19)
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Топ комментарии
+7
А накладання санкцій на Порошенка ще вилізе Зєлі боком.
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24.09.2026 09:50 Ответить
+7
Знову всі винні окрім самого ,а за корупцію свого оточення під час війни хто відповість ?а дефіцит лише військового бюджету 27 мільярдів доларів? це можна трохи виправити але так звана ВР рада не приняла антикорупційні закони які погоджувались з ЄС і знову майже місяць не буде працює,а управлінську кризу в середині літа хто створив не ти ? я вже не кажу про свідоме ігнорування Західних попереджень про напад рф на Україну і свідома здача Півдня ітд. Тому за що ти відповідаєш в цій країні ?
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24.09.2026 09:54 Ответить
+5
А в самого Абрамович спас tel:60000000000 60000000000 українців , хотів до ліку святих внести? А вальодя? А. Ето другоє?
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24.09.2026 09:43 Ответить

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