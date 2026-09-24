Зеленський назвав помилкою зняття санкцій ЄС з Усманова і Фрідмана

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Європейського Союзу виключити російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного списку було помилковим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це глава держави сказав під час брифінгу в Нью-Йорку.

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За словами президента, Україні потрібне подальше посилення санкційного тиску на Росію як з боку ЄС, так і США. Зеленський наголосив, що у питанні санкцій проти Росії не має бути компромісів.

"Санкції потрібні від Європейського Союзу. Вважаю, що була помилка. Вони викреслили двох олігархів", - сказав Зеленський.

За його словами, він розуміє, що країни ЄС пішли на компроміс, аби домовитися про продовження санкцій, однак вважає такий підхід до Росії неправильним.

"Я вважаю, що компромісу в даному випадку не може бути по відношенню до Росії", - заявив президент.

Водночас Зеленський звернув увагу на те, що Євросоюз продовжив санкції проти майже трьох тисяч людей та організацій одразу на три роки. На його думку, це дозволить зберегти обмеження навіть у разі зміни політичної ситуації в окремих державах ЄС.

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Що відомо про зняття санкцій

ЄС продовжив на 36 місяців дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, однак виключив із санкційного списку російських олігархів Усманова та Фрідмана.

Литва ініціювала запровадження національних санкцій проти російських олігархів Усманова та Фрідмана після їхнього виключення із санкційного списку ЄС.

Латвія також запровадить національні санкції проти російських олігархів Усманова та Фрідмана після того, як поступилася та зняла вето щодо їхнього виключення із санкційного списку ЄС.

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