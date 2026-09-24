Падение дронов зафиксировали в Румынии и Молдове
Во время массированной атаки РФ на Украину российские дроны нарушили воздушное пространство Молдовы и Румынии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Молдова
"Массированная атака России на Украину снова затронула Молдову сегодня утром: четыре российских беспилотника нарушили наше воздушное пространство, а как минимум один взорвался на севере.
Война России представляет угрозу для всей Европы. Мы осуждаем эту войну и поддерживаем Украину", — говорится в сообщении лидера Молдовы Майи Санду.
Румыния
Также известно о падении дрона в Румынии.
Это произошло в лесу возле поселка Солка. Власти приняли решение о приостановке занятий в школах в четырёх населённых пунктах до 10:00.
В Минобороны Румынии заявили, что цель находилась в воздушном пространстве около четырёх минут, после чего упала вблизи посёлка Солка, уезда Сучава.
Жертв удалось избежать.
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