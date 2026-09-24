Падение дронов зафиксировали в Румынии и Молдове

Во время массированной атаки РФ на Украину российские дроны нарушили воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Молдова

"Массированная атака России на Украину снова затронула Молдову сегодня утром: четыре российских беспилотника нарушили наше воздушное пространство, а как минимум один взорвался на севере.

Война России представляет угрозу для всей Европы. Мы осуждаем эту войну и поддерживаем Украину", — говорится в сообщении лидера Молдовы Майи Санду.

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Румыния

Также известно о падении дрона в Румынии.

Это произошло в лесу возле поселка Солка. Власти приняли решение о приостановке занятий в школах в четырёх населённых пунктах до 10:00.

В Минобороны Румынии заявили, что цель находилась в воздушном пространстве около четырёх минут, после чего упала вблизи посёлка Солка, уезда Сучава.

Жертв удалось избежать.

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