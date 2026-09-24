Падіння дронів зафіксували у Румунії та Молдові

Під час масованої атаки РФ на Україну російські дрони порушили повітряний простір Молдови та Румунії.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Молдова

"Масована атака Росії на Україну знову зачепила Молдову сьогодні вранці: чотири російські безпілотники порушили наш повітряний простір, а щонайменше один вибухнув на півночі.

Війна Росії становить загрозу для всієї Європи. Ми засуджуємо цю війну та підтримуємо Україну", - йдеться в повідомленні лідерки Молдови Маї Санду.

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Румунія

Також відомо про падіння дрона у Румунії.

Це сталося у лісі біля селища Солка. Влада ухвалила рішення про призупинення заняття в школах у чотирьої населених пунктах до 10:00.

У Міноборони Румунії заявили, що ціль перебувала у повітряному просторі протягом близько чотирьох хвилин, після чого впала поблизу селища Солка, повіту Сучава.

Жертв вдалося уникнути.

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