Падіння дронів зафіксували у Румунії та Молдові
Під час масованої атаки РФ на Україну російські дрони порушили повітряний простір Молдови та Румунії.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Молдова
"Масована атака Росії на Україну знову зачепила Молдову сьогодні вранці: чотири російські безпілотники порушили наш повітряний простір, а щонайменше один вибухнув на півночі.
Війна Росії становить загрозу для всієї Європи. Ми засуджуємо цю війну та підтримуємо Україну", - йдеться в повідомленні лідерки Молдови Маї Санду.
Румунія
Також відомо про падіння дрона у Румунії.
Це сталося у лісі біля селища Солка. Влада ухвалила рішення про призупинення заняття в школах у чотирьої населених пунктах до 10:00.
У Міноборони Румунії заявили, що ціль перебувала у повітряному просторі протягом близько чотирьох хвилин, після чого впала поблизу селища Солка, повіту Сучава.
Жертв вдалося уникнути.
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