Участники Крымской платформы призвали усилить санкции против РФ и противодействовать их обходу
Участники шестого саммита Международной крымской платформы призвали международное сообщество усилить санкционное давление на Россию и скоординировать усилия по противодействию обходу уже введенных ограничений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении участников саммита, обнародованном Европейской комиссией.
В документе подчеркивается необходимость дальнейшей поддержки Украины и привлечения финансовых ресурсов для ее восстановления и компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией.
"Мы призываем международное сообщество принять решительные, скоординированные и последовательные меры, в частности усилить международные санкции против Российской Федерации", — говорится в заявлении.
В частности, участники Крымской платформы призвали ужесточить ограничения в отношении лиц, компаний и секторов, причастных к российской агрессии против Украины и незаконной оккупации части ее территории. Отдельно речь идет о лицах, причастных к функционированию так называемого теневого флота РФ и схем обхода санкций.
Кроме того, участники саммита выступили за усиление международной координации с целью перекрытия возможностей обхода введенных против России ограничений.
Отдельным направлением совместного заявления стало положение украинцев, удерживаемых Россией. Главы государств и правительств, а также представители международных организаций призвали активизировать усилия по освобождению всех незаконно удерживаемых гражданских и политических заключенных.
Кроме того, они призвали активизировать международную работу по возвращению в Украину детей, незаконно вывезенных Россией.
Участники Крымской платформы подтвердили готовность и в дальнейшем оказывать Украине политическую, дипломатическую, экономическую, гуманитарную и иную поддержку.
Шестой саммит Международной крымской платформы состоялся 23 сентября в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. В нем приняли участие главы государств и правительств, а также представители государств и международных организаций.
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