Участники Крымской платформы призвали усилить санкции против РФ и противодействовать их обходу

Участники шестого саммита Международной крымской платформы призвали международное сообщество усилить санкционное давление на Россию и скоординировать усилия по противодействию обходу уже введенных ограничений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении участников саммита, обнародованном Европейской комиссией.

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В документе подчеркивается необходимость дальнейшей поддержки Украины и привлечения финансовых ресурсов для ее восстановления и компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией.

"Мы призываем международное сообщество принять решительные, скоординированные и последовательные меры, в частности усилить международные санкции против Российской Федерации", — говорится в заявлении.

В частности, участники Крымской платформы призвали ужесточить ограничения в отношении лиц, компаний и секторов, причастных к российской агрессии против Украины и незаконной оккупации части ее территории. Отдельно речь идет о лицах, причастных к функционированию так называемого теневого флота РФ и схем обхода санкций.

Кроме того, участники саммита выступили за усиление международной координации с целью перекрытия возможностей обхода введенных против России ограничений.

Отдельным направлением совместного заявления стало положение украинцев, удерживаемых Россией. Главы государств и правительств, а также представители международных организаций призвали активизировать усилия по освобождению всех незаконно удерживаемых гражданских и политических заключенных.

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Кроме того, они призвали активизировать международную работу по возвращению в Украину детей, незаконно вывезенных Россией.

Участники Крымской платформы подтвердили готовность и в дальнейшем оказывать Украине политическую, дипломатическую, экономическую, гуманитарную и иную поддержку.

Шестой саммит Международной крымской платформы состоялся 23 сентября в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. В нем приняли участие главы государств и правительств, а также представители государств и международных организаций.

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