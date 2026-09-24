Учасники Кримської платформи закликали посилити санкції проти РФ та протидіяти їх обходу

Учасники Шостого саміту Міжнародної кримської платформи закликали міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію та скоординувати зусилля для протидії обходу вже запроваджених обмежень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві учасників саміту, оприлюдненій Європейською комісією.

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У документі наголошується на необхідності подальшої підтримки України та залучення фінансових ресурсів для її відбудови й компенсації збитків, завданих російською агресією.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих, скоординованих та послідовних заходів, зокрема посилити міжнародні санкції проти Російської Федерації", – йдеться у заяві.

Зокрема, учасники Кримської платформи закликали посилити обмеження щодо осіб, компаній та секторів, причетних до російської агресії проти України та незаконної окупації частини її території. Окремо йдеться про причетних до функціонування так званого тіньового флоту РФ та схем обходу санкцій.

Крім того, учасники саміту виступили за посилення міжнародної координації для перекриття можливостей обходу запроваджених проти Росії обмежень.

Окремим напрямом спільної заяви стало становище українців, яких утримує Росія. Глави держав і урядів та представники міжнародних організацій закликали активізувати зусилля для звільнення всіх незаконно утримуваних цивільних та політичних в’язнів.

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Також вони закликали посилити міжнародну роботу задля повернення в Україну дітей, незаконно вивезених Росією.

Учасники Кримської платформи підтвердили готовність і надалі надавати Україні політичну, дипломатичну, економічну, гуманітарну та іншу підтримку.

Шостий саміт Міжнародної кримської платформи відбувся 23 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. У ньому взяли участь глави держав і урядів, а також представники держав та міжнародних організацій.

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