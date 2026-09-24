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Новости Арест украицев в США
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Гражданин Украины устроил резню в монастыре в Польше: один человек погиб, четверо ранены

Украинец напал с ножом на людей в монастыре в Польше – один погибший и четверо раненых

В польском городе Ярослав Подкарпатского воеводства 31-летний гражданин Украины напал с ножом на пятерых человек на территории монастыря сестер-бенедиктинок. Один из пострадавших мужчин скончался, еще четверо получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24, нападение произошло в четверг, 24 сентября, около 9:30.

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По предварительным данным полиции, мужчина ранил ножом четырех мужчин и одну женщину. Прибывшие на место правоохранители задержали 31-летнего гражданина Украины.

"Полицейские получили сообщение, после чего выехали на место. Выяснилось, что гражданин Украины напал с ножом на мужчину. Правоохранители задержали 31-летнего иностранца", — сообщила представительница районного управления полиции в Ярославе Анна Длугош.

Пятеро пострадавших были доставлены в больницу. Трое мужчин получили серьезные травмы. Позже полиция сообщила, что один из раненых мужчин скончался.

По данным правоохранителей, среди пострадавших есть духовные лица. В то же время пока неизвестно, кем является раненая женщина и принадлежит ли она к общине сестер-бенедиктинок.

На месте продолжают работать правоохранители. Мотивы действий задержанного пока не установлены. Следователи выясняют обстоятельства и подробную последовательность событий.

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нападение (2436) Польша (9888) ранение (3551) смерть (9512) украинцы (2997)
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Топ комментарии
+20
Прям подарунок польським українофобам. Уявляю, який підніметься ґвалт.
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24.09.2026 13:18 Ответить
+10
Ярослав - це місто на південному сході Польщі, яке є адміністративним центром Ярославського повіту в Підкарпатському воєводстві. Воно розташоване на річці Сян. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) 1]
За історичними переказами, місто було засноване у 1031 році київським князем Ярославом Мудрим. [https://mapy.com/ru/?source=osm&id=13207 1]
По-факту українське місто, до 1947-го там жили українці, а тепер...
Ні на які думки то не наводить? І от чому тому чоловіку дах зірвало?
А тепер поляки будуть скуліти про ярославську різню?
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24.09.2026 13:15 Ответить
+8
Я бы сразу выяснил что у него в компьютере и телефоне. На какие форумы он ходил и что читал. В РФ были похожие случаи. Только там нападали на синагоги. Это было в то время когда ФСБ позволяло существовать нацистским обществам и сайтам чтобы потом использовать акты насилия для создания законов по которым всех недовольных мигрантами быстро пересежать.
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24.09.2026 13:12 Ответить

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