Гражданин Украины устроил резню в монастыре в Польше: один человек погиб, четверо ранены
В польском городе Ярослав Подкарпатского воеводства 31-летний гражданин Украины напал с ножом на пятерых человек на территории монастыря сестер-бенедиктинок. Один из пострадавших мужчин скончался, еще четверо получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24, нападение произошло в четверг, 24 сентября, около 9:30.
По предварительным данным полиции, мужчина ранил ножом четырех мужчин и одну женщину. Прибывшие на место правоохранители задержали 31-летнего гражданина Украины.
"Полицейские получили сообщение, после чего выехали на место. Выяснилось, что гражданин Украины напал с ножом на мужчину. Правоохранители задержали 31-летнего иностранца", — сообщила представительница районного управления полиции в Ярославе Анна Длугош.
Пятеро пострадавших были доставлены в больницу. Трое мужчин получили серьезные травмы. Позже полиция сообщила, что один из раненых мужчин скончался.
По данным правоохранителей, среди пострадавших есть духовные лица. В то же время пока неизвестно, кем является раненая женщина и принадлежит ли она к общине сестер-бенедиктинок.
На месте продолжают работать правоохранители. Мотивы действий задержанного пока не установлены. Следователи выясняют обстоятельства и подробную последовательность событий.
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Ні на які думки то не наводить? І от чому тому чоловіку дах зірвало?
А тепер поляки будуть скуліти про ярославську різню?