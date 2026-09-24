УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14846 відвідувачів онлайн
Новини Арешт українців
8 116 50

Громадянин України влаштував різанину в монастирі у Польщі: одна людина загинула, четверо поранені

Українець напав із ножем на людей у монастирі в Польщі – один загиблий і четверо поранених

У польському місті Ярослав Підкарпатського воєводства 31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей на території монастиря сестер-бенедиктинок. Один із постраждалих чоловіків помер, ще четверо людей дістали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24, напад стався у четвер, 24 вересня, близько 9:30.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За попередніми даними поліції, чоловік поранив ножем чотирьох чоловіків та жінку. Правоохоронці, які прибули на місце, затримали 31-річного громадянина України.

"Поліцейські отримали повідомлення, після чого виїхали на місце. З’ясувалося, що громадянин України напав із ножем на чоловіка. Правоохоронці затримали 31-річного іноземця", – повідомила представниця районного управління поліції в Ярославі Анна Длугош.

П’ятьох постраждалих доправили до лікарні. Троє чоловіків зазнали серйозних травм. Згодом поліція повідомила, що один із поранених чоловіків помер.

За даними правоохоронців, серед постраждалих є духовні особи. Водночас наразі невідомо, ким є поранена жінка та чи належить вона до спільноти сестер-бенедиктинок.

На місці продовжують працювати правоохоронці. Мотиви дій затриманого поки не встановлені. Слідчі з’ясовують обставини та детальну послідовність подій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Угорщині двох українців звинувачують у нападі на трьох словаків у гуртожитку

Автор: 

напад (1329) Польща (7882) поранення (2969) смерть (7031) українці (1735)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Прям подарунок польським українофобам. Уявляю, який підніметься ґвалт.
показати весь коментар
24.09.2026 13:18 Відповісти
+10
Ярослав - це місто на південному сході Польщі, яке є адміністративним центром Ярославського повіту в Підкарпатському воєводстві. Воно розташоване на річці Сян. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) 1]
За історичними переказами, місто було засноване у 1031 році київським князем Ярославом Мудрим. [https://mapy.com/ru/?source=osm&id=13207 1]
По-факту українське місто, до 1947-го там жили українці, а тепер...
Ні на які думки то не наводить? І от чому тому чоловіку дах зірвало?
А тепер поляки будуть скуліти про ярославську різню?
показати весь коментар
24.09.2026 13:15 Відповісти
+8
Я бы сразу выяснил что у него в компьютере и телефоне. На какие форумы он ходил и что читал. В РФ были похожие случаи. Только там нападали на синагоги. Это было в то время когда ФСБ позволяло существовать нацистским обществам и сайтам чтобы потом использовать акты насилия для создания законов по которым всех недовольных мигрантами быстро пересежать.
показати весь коментар
24.09.2026 13:12 Відповісти

Завантаження...

 
 