Громадянин України влаштував різанину в монастирі у Польщі: одна людина загинула, четверо поранені

У польському місті Ярослав Підкарпатського воєводства 31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей на території монастиря сестер-бенедиктинок. Один із постраждалих чоловіків помер, ще четверо людей дістали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24, напад стався у четвер, 24 вересня, близько 9:30.

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За попередніми даними поліції, чоловік поранив ножем чотирьох чоловіків та жінку. Правоохоронці, які прибули на місце, затримали 31-річного громадянина України.

"Поліцейські отримали повідомлення, після чого виїхали на місце. З’ясувалося, що громадянин України напав із ножем на чоловіка. Правоохоронці затримали 31-річного іноземця", – повідомила представниця районного управління поліції в Ярославі Анна Длугош.

П’ятьох постраждалих доправили до лікарні. Троє чоловіків зазнали серйозних травм. Згодом поліція повідомила, що один із поранених чоловіків помер.

За даними правоохоронців, серед постраждалих є духовні особи. Водночас наразі невідомо, ким є поранена жінка та чи належить вона до спільноти сестер-бенедиктинок.

На місці продовжують працювати правоохоронці. Мотиви дій затриманого поки не встановлені. Слідчі з’ясовують обставини та детальну послідовність подій.

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