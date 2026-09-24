Зеленский анонсировал инвестиции в оборонные технологии и энергетику
Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с руководством более 30 ведущих американских компаний и членами Группы экономических советников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам президента, стороны договорились о новых инвестициях в оборонные технологии и совместное производство.
Отдельно обсудили укрепление экономической устойчивости Украины в преддверии зимнего сезона и необходимость поддержки государства и защиты населения.
"Безопасность и экономическая устойчивость очень тесно связаны между собой. И мы прежде всего говорили о том, как помочь Украине пережить эту зиму, поддержать нашу экономику и защитить людей", — отметил Зеленский.
Совместные проекты в энергетике
Президент также сообщил о достигнутых договоренностях относительно совместных проектов в энергетической сфере.
По его словам, укрепление устойчивости Украины в различных сферах является одной из главных задач государства и партнеров перед началом зимнего сезона.
Обсудили страхование военных рисков
В ходе встречи также речь шла о создании суверенного фонда, страховании военных рисков и механизмах финансирования, которые уже доступны американским инвесторам.
Зеленский поблагодарил американские компании, которые уже сотрудничают с Украиной, и выразил надежду на дальнейшее расширение партнерских отношений.
"Мы очень ценим всех, кто уже сотрудничает с Украиной, и рассчитываем, что таких партнерств будет только больше", — заявил президент.
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