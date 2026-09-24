Зеленський анонсував інвестиції в оборонні технології та енергетику

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з керівництвом понад 30 провідних американських компаній та членами Групи економічних радників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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За словами президента, сторони домовилися про нові інвестиції в оборонні технології та спільне виробництво.

Окремо обговорили зміцнення економічної стійкості України напередодні зимового сезону та необхідність підтримки держави й захисту населення.

"Безпека та економічна стійкість дуже тісно між собою повʼязані. І ми передусім говорили про те, як допомогти Україні пройти цю зиму, підтримати нашу економіку й захистити людей", - зазначив Зеленський.

Спільні проєкти в енергетиці

Президент також повідомив про досягнуті домовленості щодо спільних проєктів в енергетичній сфері.

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За його словами, зміцнення стійкості України в різних сферах є одним із головних завдань держави та партнерів перед початком зимового сезону.

Обговорили страхування воєнних ризиків

Під час зустрічі також ішлося про створення суверенного фонду, страхування воєнних ризиків та механізми фінансування, які вже доступні американським інвесторам.

Зеленський подякував американським компаніям, які вже співпрацюють з Україною, та висловив сподівання на подальше розширення партнерств.

"Дуже цінуємо всіх, хто вже співпрацює з Україною, і розраховуємо, що таких партнерств ставатиме лише більше", - заявив президент.

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