РФ годами получает импортные компоненты для оружия. Завтра может полететь не только на Украину, если это не остановить, - Залужный
Бывший глава штаба и посол в Великобритании Валерий Залужный предупредил, что российские удары могут представлять угрозу не только для украинцев, поскольку РФ продолжает наращивать производство оружия за счет импортных компонентов.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
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"Россия перешла к фактически круглосуточным обстрелам Киева, Харькова, Днепра, Одессы и других крупных украинских городов. Используют все, что могут. Старые и новые "Шахеды" фактически с конвейера летят сразу по Украине, пока баллистика накапливается для таких ночей, как была сегодня", — говорится в сообщении.
По словам Залужного, удары РФ по гражданским объектам — это откровенный терроризм, который был бы невозможен, если бы у россиян не хватало на это ресурсов.
"На протяжении многих лет Россия продолжает получать импортные компоненты, которые позволяют ей не только продолжать, но и наращивать производство оружия. Мир должен наконец остановить это. Иначе завтра это может обрушиться не только на Украину", — подытожил посол.
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