РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14127 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Украины Поставки иностранных компонентов для ВПК РФ
1 514 29

РФ годами получает импортные компоненты для оружия. Завтра может полететь не только на Украину, если это не остановить, - Залужный

Удары РФ угрожают не только Украине: заявление Залужного

Бывший глава штаба и посол в Великобритании Валерий Залужный предупредил, что российские удары могут представлять угрозу не только для украинцев, поскольку РФ продолжает наращивать производство оружия за счет импортных компонентов.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Россия перешла к фактически круглосуточным обстрелам Киева, Харькова, Днепра, Одессы и других крупных украинских городов. Используют все, что могут. Старые и новые "Шахеды" фактически с конвейера летят сразу по Украине, пока баллистика накапливается для таких ночей, как была сегодня", — говорится в сообщении.

По словам Залужного, удары РФ по гражданским объектам — это откровенный терроризм, который был бы невозможен, если бы у россиян не хватало на это ресурсов.

"На протяжении многих лет Россия продолжает получать импортные компоненты, которые позволяют ей не только продолжать, но и наращивать производство оружия. Мир должен наконец остановить это. Иначе завтра это может обрушиться не только на Украину", — подытожил посол.

Читайте: Ночная атака РФ: на местах ударов работают более 500 спасателей и полицейских: погибли четыре человека

Автор: 

россия (89705) Залужный Валерий (783) война в Украине (9259)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Кацапія, Іран, КНДР. Всі під санкціями, і всі все мають. Зелі відкритий весь Світ. Але його цікавлять тільки гроші, які можна красти.
показать весь комментарий
24.09.2026 15:31 Ответить
+9
Залежний не хоче пояснити чому КНДР вже під санкціями 70 років в мають власну балістику і яз в Україні допомогає майже весь світ і балістики до сих пір висрати не можуть? З Лондона не треба багато розуму щоб потужнічати, вони РОКАМИ отримують через сірий імпорт все що їм треба а Європа закриває очі і сидить за м'ясним щитом з українців, але чи надовго їх вистачить, загадка.
показать весь комментарий
24.09.2026 15:55 Ответить
+5
"Світ це має нарешті зупинити..")))) Валєра в своєму Лондоні геть втратив відчуття реальності))) невже академік Ківалов нічого не розповів йому про вільну світову торгівлю..???
показать весь комментарий
24.09.2026 15:42 Ответить

Загрузка...

 
 