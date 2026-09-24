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Новини Обстріли України Постачання іноземних компонентів для ВПК РФ
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Роками РФ отримає імпортні компоненти до зброї. Завтра може полетіти не лише по Україні, якщо це не зупинити, - Залужний

Удари РФ загрожують не лише Україні: заява Залужного

Ексголовком та посол у Великій Британії Валерій Залужний попередив, що російські удари можуть становити загрозу не лише для українців, оскільки РФ продовжує нарощувати виробництво зброї завдяки імпортним компонентам.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Росія перейшла до фактично цілодобових обстрілів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та інших великих українських міст. Використовують все, що можуть. Старі та нові "Шахеди" фактично з конвеєра летять одразу по Україні, поки балістика накопичується для таких ночей, як була сьогодні", - йдеться в повідомленні.

За словами Залужного, удари РФ по цивільних об'єктах - це відвертий тероризм, який був би неможливий, якби у росіян не вистачало на це ресурсів.

"Роками Росія продовжує отримувати імпортні компоненти, які дозволяють їй не тільки продовжувати, а й нарощувати виробництво зброї. Світ має це нарешті зупинити. Інакше завтра це може полетіти не тільки по Україні", - підсумував посол.

Читайте: Нічна атака РФ: на місцях ударів працює понад 500 рятувальників і поліцейських: загинули четверо людей

Автор: 

росія (47938) Залужний Валерій (846) війна в Україні (9308)
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Топ коментарі
+10
Кацапія, Іран, КНДР. Всі під санкціями, і всі все мають. Зелі відкритий весь Світ. Але його цікавлять тільки гроші, які можна красти.
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24.09.2026 15:31 Відповісти
+9
Залежний не хоче пояснити чому КНДР вже під санкціями 70 років в мають власну балістику і яз в Україні допомогає майже весь світ і балістики до сих пір висрати не можуть? З Лондона не треба багато розуму щоб потужнічати, вони РОКАМИ отримують через сірий імпорт все що їм треба а Європа закриває очі і сидить за м'ясним щитом з українців, але чи надовго їх вистачить, загадка.
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24.09.2026 15:55 Відповісти
+5
"Світ це має нарешті зупинити..")))) Валєра в своєму Лондоні геть втратив відчуття реальності))) невже академік Ківалов нічого не розповів йому про вільну світову торгівлю..???
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24.09.2026 15:42 Відповісти

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