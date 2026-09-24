Роками РФ отримає імпортні компоненти до зброї. Завтра може полетіти не лише по Україні, якщо це не зупинити, - Залужний

Ексголовком та посол у Великій Британії Валерій Залужний попередив, що російські удари можуть становити загрозу не лише для українців, оскільки РФ продовжує нарощувати виробництво зброї завдяки імпортним компонентам.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Росія перейшла до фактично цілодобових обстрілів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та інших великих українських міст. Використовують все, що можуть. Старі та нові "Шахеди" фактично з конвеєра летять одразу по Україні, поки балістика накопичується для таких ночей, як була сьогодні", - йдеться в повідомленні.

За словами Залужного, удари РФ по цивільних об'єктах - це відвертий тероризм, який був би неможливий, якби у росіян не вистачало на це ресурсів.

"Роками Росія продовжує отримувати імпортні компоненти, які дозволяють їй не тільки продовжувати, а й нарощувати виробництво зброї. Світ має це нарешті зупинити. Інакше завтра це може полетіти не тільки по Україні", - підсумував посол.

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