Учителям на прифронтовых территориях сохранили доплату в размере 2600 грн: выплаты получат 23,6 тыс. педагогов, - Кабмин

Педагоги, работающие в очном или смешанном формате на прифронтовых и приграничных территориях, будут по-прежнему получать отдельную ежемесячную доплату в размере 2600 грн. Выплаты предусмотрены для 23,6 тыс. сотрудников 614 школ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Сергея Корецкого.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Для финансирования выплат правительство перераспределило дополнительные средства. По данным Министерства образования и науки, речь идет о 731,1 млн грн.

Это позволит полностью рассчитаться за фактически отработанное время в январе–августе 2026 года в общинах, где не хватало средств, а также обеспечить выплату отдельной доплаты в сентябре–декабре.

Необходимое финансирование получат 90 местных бюджетов в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

"Поддержка людей на прифронтовых территориях - это один из ключевых приоритетов правительства", - подчеркнул премьер-министр Сергей Корецкий.

В МОН уточнили, что с 1 сентября доплату в размере 2600 грн за неблагоприятные условия труда включили в должностной оклад педагогов в рамках нового механизма оплаты труда. В то же время для работников школ, которые непосредственно работают в очном или смешанном формате на прифронтовых и приграничных территориях, отдельную доплату в размере 2600 грн сохранили за счет субвенции из государственного бюджета.

Читайте: С 1 сентября в Украине стипендии вырастут вдвое, зарплаты учителей - еще на 20%