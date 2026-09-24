Вчителям на прифронтових територіях зберегли доплату 2600 грн: виплати отримають 23,6 тис. педагогів, - Кабмін

Педагоги, які працюють очно або у змішаному форматі на прифронтових і прикордонних територіях, продовжать отримувати окрему щомісячну доплату в розмірі 2600 грн. Виплати передбачені для 23,6 тис. працівників 614 шкіл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні прем’єр-міністра Сергія Корецького.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Для фінансування виплат уряд перерозподілив додаткові кошти. За даними Міністерства освіти і науки, йдеться про 731,1 млн грн.

Це дозволить повністю розрахуватися за фактично відпрацьований час у січні–серпні 2026 року в громадах, де коштів бракувало, а також забезпечити виплату окремої доплати у вересні–грудні.

Необхідне фінансування отримають 90 місцевих бюджетів у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

"Підтримка людей на прифронтових територіях – це один з ключових пріоритетів Уряду", – наголосив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

У МОН уточнили, що з 1 вересня доплату 2600 грн за несприятливі умови праці включили до посадового окладу педагогів у межах нового механізму оплати праці. Водночас для працівників шкіл, які безпосередньо працюють очно або у змішаному форматі на прифронтових і прикордонних територіях, окрему доплату в 2600 грн зберегли за рахунок субвенції з державного бюджету.

Читайте: Із 1 вересня в Україні стипендії зростуть удвічі, зарплати вчителів ‒ ще на 20%