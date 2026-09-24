Анита Орбан: Венгрия не исключает присоединения к Карпатской восьмерке

Венгрия не исключает возможности присоединения к "Карпатской восьмерке" - формату сотрудничества государств Карпатского региона, инициированному Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан в интервью Telex.

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Будапешт хочет сначала оценить преимущества формата

Венгрия остается единственной страной Карпатского региона, которая не присоединилась к украинской инициативе. В то же время Будапешт не исключает возможности присоединения к формату в будущем.

По словам Орбан, Венгрия готова участвовать в региональном и двустороннем сотрудничестве, если оно соответствует ее интересам. Речь идет, в частности, об энергетике, региональном сотрудничестве, развитии и инфраструктуре.

"Наша позиция заключается в том, что мы с радостью участвуем в любом региональном и двустороннем сотрудничестве, которое служит интересам Венгрии", - заявила министр.

В то же время, по её словам, перед возможным присоединением должны состояться диалог, обмен мнениями и тщательная подготовка. Будапешт также хочет понять преимущества такого формата.

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В Будапеште не исключают переговоров

Анита Орбан заявила, что Венгрия не исключает возможности участия в "Карпатской восьмерке".

"Мы ничего не исключаем, именно поэтому необходимы эти формы сотрудничества и переговоры, чтобы мы могли понять, к чему стоит присоединиться и какие преимущества это даст Венгрии", — сказала она.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр в понедельник заявил, что его страна не является членом Карпатской восьмерки. Этот формат, инициированный Украиной, призван укрепить сотрудничество между государствами Карпатского региона.

Комментируя это заявление, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что его удивили последние "безосновательно конфронтационные" заявления венгерского премьера в отношении Украины.

После этого Петер Мадяр и Анита Орбан раскритиковали Сибигу за его реакцию.

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