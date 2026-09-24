Аніта Орбан: Угорщина не виключає приєднання до Карпатської вісімки

Угорщина не виключає можливості приєднання до Карпатської вісімки — формату співпраці держав Карпатського регіону, започаткованого Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила глава МЗС Угорщини Аніта Орбан в інтерв’ю Telex.

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Будапешт хоче спочатку оцінити переваги формату

Угорщина залишається єдиною країною Карпатського регіону, яка не долучилася до української ініціативи. Водночас Будапешт не виключає можливості приєднання до формату в майбутньому.

За словами Орбан, Угорщина готова брати участь у регіональному та двосторонньому співробітництві, якщо воно відповідає її інтересам. Йдеться, зокрема, про енергетику, регіональну співпрацю, розвиток та інфраструктуру.

"Наша позиція полягає в тому, що ми з радістю беремо участь у будь-якому регіональному та двосторонньому співробітництві, яке служить інтересам Угорщини", — заявила міністерка.

Водночас, за її словами, перед можливим приєднанням мають відбутися діалог, обмін думками та ретельна підготовка. Будапешт також хоче зрозуміти переваги такого формату.

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У Будапешті не виключають переговорів

Аніта Орбан заявила, що Угорщина не відкидає можливості участі в Карпатській вісімці.

"Ми нічого не виключаємо, саме тому необхідні ці форми співпраці та переговори, щоб ми могли зрозуміти, до чого варто долучитися і які переваги це дасть Угорщині", — сказала вона.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у понеділок заявив, що його країна не є членом Карпатської вісімки. Формат, ініційований Україною, має на меті посилити співпрацю між державами Карпатського регіону.

Коментуючи цю заяву, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що його здивували останні "безпідставно конфронтаційні" заяви угорського прем’єра щодо України.

Після цього Петер Мадяр та Аніта Орбан розкритикували Сибігу через його реакцію.

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