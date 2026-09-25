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Новости российские фейки
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В сети российские пропагандисты распространяют фейковую информацию о продаже в Украине карт для доступа в интернет после российских атак, - ЦПД

ЦПД опроверг фейк о продаже в Украине карт для доступа в интернет

В соцсетях распространяются поддельные фотографии так называемых "карточек для интернета", которые якобы начали продавать в украинских салонах связи после российских ударов по дата-центрам. Изображения были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.

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По данным ЦПД, российские пропагандистские ресурсы утверждают, что из-за ударов РФ по дата-центрам и проблем с интернетом украинские салоны связи якобы начали предлагать специальные карты с доступом к сети на трое суток или с пакетом в 20 Гб.

В Центре подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности, а фотографии таких карт являются поддельными.

"Фотографии карточек были полностью сгенерированы с помощью искусственного интеллекта, что подтвердила проверка с помощью специализированных инструментов для выявления ИИ-контента", — отметили в ЦПД.

В Центре связывают распространение фейка с недавними российскими ударами по дата-центрам в Украине. По оценке ЦПД, информационную операцию запустили, чтобы усилить беспокойство украинцев из-за возможных проблем со связью.

"Цель России — посеять страх и деморализовать украинцев", — подчеркнули в Центре.

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интернет (1761) обстрел (35712) фейк (749)
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Топ комментарии
+5
ахах, це з 2000 років щось ? про картки на інтернет ??
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25.09.2026 11:37 Ответить
+3
Картки були згенеровані за допомогою Ші а розповсюджувачі дези теж були згенеровані?
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25.09.2026 11:39 Ответить
+3
А я пам'ятаю часи коли домашній телефон був рідкістю. І щоб переговорити з родичами в іншому місті їх телеграмою викликали на певний час в переговорний пункт. Такий з кабінками як у фільмі "Міміно".
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25.09.2026 12:02 Ответить

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