В сети российские пропагандисты распространяют фейковую информацию о продаже в Украине карт для доступа в интернет после российских атак, - ЦПД

В соцсетях распространяются поддельные фотографии так называемых "карточек для интернета", которые якобы начали продавать в украинских салонах связи после российских ударов по дата-центрам. Изображения были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.

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По данным ЦПД, российские пропагандистские ресурсы утверждают, что из-за ударов РФ по дата-центрам и проблем с интернетом украинские салоны связи якобы начали предлагать специальные карты с доступом к сети на трое суток или с пакетом в 20 Гб.

В Центре подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности, а фотографии таких карт являются поддельными.

"Фотографии карточек были полностью сгенерированы с помощью искусственного интеллекта, что подтвердила проверка с помощью специализированных инструментов для выявления ИИ-контента", — отметили в ЦПД.

В Центре связывают распространение фейка с недавними российскими ударами по дата-центрам в Украине. По оценке ЦПД, информационную операцию запустили, чтобы усилить беспокойство украинцев из-за возможных проблем со связью.

"Цель России — посеять страх и деморализовать украинцев", — подчеркнули в Центре.

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