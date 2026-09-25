У мережі російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про продаж в Україні карток на інтернет після російських атак, - ЦПД

У соцмережах поширюють підроблені фотографії так званих карток на інтернет, які нібито почали продавати в українських салонах зв’язку після російських ударів по дата-центрах. Зображення були згенеровані за допомогою штучного інтелекту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в Центрі протидії дезінформації.

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За даними ЦПД, російські пропагандистські ресурси стверджують, що через удари РФ по дата-центрах та проблеми з інтернетом українські салони зв’язку нібито почали пропонувати спеціальні картки з доступом до мережі на три доби або з пакетом у 20 Гб.

У Центрі наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності, а фотографії таких карток є підробленими.

"Фотографії карток були повністю згенеровані за допомогою штучного інтелекту, що підтвердила перевірка спеціалізованими інструментами для виявлення ШІ-контенту", – зазначили в ЦПД.

У Центрі пов’язують поширення фейку з нещодавніми російськими ударами по дата-центрах в Україні. За оцінкою ЦПД, інформаційну операцію запустили, щоб посилити занепокоєння українців через можливі проблеми зі зв’язком.

"Мета Росії – посіяти страх і деморалізувати українців", – наголосили в Центрі.

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