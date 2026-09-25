Великобритания сократит выплаты за размещение украинских беженцев с 350 до 100 фунтов в месяц

В Великобритании с 1 января 2027 года существенно сократят финансирование программы "Homes for Ukraine", в рамках которой британские семьи предоставляют жилье украинским беженцам. Ежемесячные выплаты хозяевам жилья уменьшатся с 350 до 100 фунтов стерлингов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, изменения вступят в силу в начале следующего года.

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Программа "Homes for Ukraine" была запущена после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. С тех пор ею воспользовались 181 тысяча из 234 тысяч украинцев, ищущих убежища в Великобритании.

Одновременно британское правительство сократит финансирование местных органов власти, которые получают средства за каждого украинца, прибывающего в рамках программы, для покрытия расходов, связанных с его приемом.

В письменном заявлении Министерства жилищного строительства, громад и местного самоуправления Великобритании (MHCLG) в адрес парламента указано, что выплаты местным властям будут уменьшены с 5900 до 3300 фунтов стерлингов на каждого прибывшего.

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Один из вариантов дальнейшей трансформации программы "Homes for Ukraine" также предусматривает возможность для владельцев жилья перейти в статус арендодателей и взимать с украинцев арендную плату.

В целом британское правительство уже выделило на программу более 1,81 млрд фунтов стерлингов.

"Приверженность Великобритании поддержке украинцев непоколебима, а программа Homes for Ukraine остается открытой", — заявил представитель MHCLG.

В ведомстве пояснили, что программа постепенно переходит от первоначального формата экстренной помощи к долгосрочной модели, а изменения должны обеспечить ее дальнейшее функционирование при сохранении поддержки спонсоров, украинцев и местных советов.

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