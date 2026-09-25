Британія скоротить виплати за розміщення українських біженців із 350 до 100 фунтів на місяць

У Великій Британії з 1 січня 2027 року суттєво скоротять фінансування програми Homes for Ukraine, за якою британські родини надають житло українським біженцям. Щомісячні виплати господарям помешкань зменшаться із 350 до 100 фунтів стерлінгів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, зміни набудуть чинності на початку наступного року.

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Програму Homes for Ukraine запровадили після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Відтоді нею скористалася 181 тисяча із 234 тисяч українців, які шукали прихистку у Великій Британії.

Одночасно британський уряд скоротить фінансування місцевих органів влади, які отримують кошти за кожного українця, що прибуває в межах програми, для покриття пов’язаних із його прийомом витрат.

У письмовій заяві Міністерства житла, громад та місцевого самоврядування Великої Британії (MHCLG) до парламенту зазначено, що виплати місцевій владі зменшать із 5900 до 3300 фунтів стерлінгів на кожного прибулого.

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Один із варіантів подальшої трансформації Homes for Ukraine також передбачає можливість для власників житла перейти у статус орендодавців та стягувати з українців орендну плату.

Загалом британський уряд уже виділив на програму понад 1,81 млрд фунтів стерлінгів.

"Відданість Великої Британії підтримці українців є непохитною, а програма Homes for Ukraine залишається відкритою", – заявив представник MHCLG.

У відомстві пояснили, що програма поступово переходить від початкового формату екстреної допомоги до довгострокової моделі, а зміни мають забезпечити її подальше функціонування зі збереженням підтримки спонсорів, українців та місцевих рад.

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