Высокопоставленные чиновники из стран ЕС пытаются развеять опасения, что возможная победа скептиков в отношении Украины на выборах во Франции и Германии подорвет поддержку Киева. По их словам, Евросоюз остается достаточно устойчивым, чтобы выдержать политические изменения в странах-членах.

Об этом пишет агентство Reuters, которое пообщалось с высокопоставленными чиновниками из стран ЕС в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция дипломатов стран Балтии

"Мы следим за политическими событиями в Европе… Если кто-то из тех, кто сейчас является решительными сторонниками Украины, уйдет, другие останутся, потому что это в наших интересах", - сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, признав, что выборы являются одним из факторов, влияющих на расчеты относительно будущей поддержки.

В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что обеспокоенность по поводу выборов не должна отвлекать Европу от насущных потребностей Украины.

"Главное - это не только выборы, но и Украина", - сказал он.

Во время его визита в Киев в августе, по словам министра, украинские чиновники выражали все большее беспокойство по поводу зимы, в частности в связи с нехваткой средств противовоздушной обороны и финансирования.

"Президент Зеленский также сказал нам: "Пожалуйста, отбросим все политические разногласия, чтобы к этому времени получить реальные поставки, ведь это может стать самым тяжелым периодом для Украины". Поэтому мы не можем себе позволить размышлять о том, какие выборы нас ждут в следующем году", - сказал Цахкна.

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Изменения в риторике Ле Пен

Во Франции лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания президентом Париж продолжит обучать украинских военных, поставлять военное оборудование и поддерживать "Коалицию желающих".

Впрочем, она подчеркнула, что Франция больше не сможет финансово поддерживать Украину.

"Мы больше не можем оказывать финансовую поддержку Украине. Нам жаль, но у нас просто больше нет на это средств", - сказала она.

Такая позиция свидетельствует об отходе "Национального объединения" от прежней приверженности российскому диктатору Владимиру Путину. Это указывает на то, что на практике президентство Ле Пен может привести к меньшим изменениям в политике Франции в отношении Украины, чем опасались многие союзники, отмечает Reuters.

Обеспокоенность немецкой AfD

"Националистические силы во Франции, похоже, кое-что поняли... так что это плюс, - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в комментарии Reuters. - Но в Германии у нас есть пророссийские ультраправые, которые, похоже, возрождают немецкий национализм, и это вызывает у нас беспокойство".

В Германии ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD) в этом месяце победила на двух региональных выборах в восточной части страны и лидирует в общенациональных опросах общественного мнения.

Партия раскритиковала поддержку Украины со стороны канцлера Фридриха Мерца, которая в этом году оценивается в более чем 12 миллиардов евро (13,68 миллиарда долларов), назвав её "дорогой и неоправданно провокационной по отношению к Москве", а восстановление энергетических связей с Россией сделала своей центральной политической целью.

Оптимизм Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что в прошлом избиратели по всей Европе поддерживали партии, от которых ожидали ослабления поддержки Киева, но эти опасения оказались преувеличенными.

"В демократии всегда приходится мириться с маятником, который, как известно, колеблется слева направо, иногда до крайностей. Когда была избрана (премьер-министр Италии) Джорджия Мелони, люди боялись, что это будет иметь последствия для Украины или Европы, но на самом деле это имело только положительные последствия, особенно для Украины", - сказал он.

Стубб отметил, что страны на восточном фланге НАТО останутся основной опорой поддержки Украины, даже если в других регионах энтузиазм ослабнет. Однако, по его мнению, любые изменения будут скорее постепенными, а не кардинальными.

"Судьба Украины не будет зависеть от этого риска. Я считаю, что Украина сейчас находится в лучшем положении - политически, военно и финансово – чем когда-либо за время этой войны", - добавил финский президент.

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