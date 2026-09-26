205 боев за сутки: 21 атака на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 205 боевых столкновений. РФ совершила по 21 штурму на Константиновском и Покровском направлениях, 11 атак были отбиты на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанес 79 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 277 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9223 дрона-камикадзе и осуществили 2636 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 44 из них - с применением реактивных систем залпового огня.

В Сумской области артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Гаврилова-Слобода, Середина-Буда, Товстодубово, Уланово, Фотовиж, Яструбщина, Гирино, Сопич, Бачевск, Потаповка, Коренек, Ровное, Безсаловка, Нескучное, Волфино, Павловка, Кондратовка, Рогозное, Писаревка, Малая Корчаковка, Алексеевка, Храповщина, Могрица, Мирополье; Михальчина Слобода Черниговской области. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Коренек, Вакаловщина и Сумы.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили семь вражеских штурмов. Оккупанты нанесли четыре авиаудара с применением 11 КАБ и осуществили 128 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 11 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе населенных пунктов Лиман, Синельниково, Вильча, Чайковка и в сторону Кудиевки, Избицкого, Захаровки, Малого Бурлука, Путникова.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в районе Ковшаровки.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты трижды атаковали в районах населенных пунктов Копанки и Новоселовка.

На Славянском направлении противник совершил пять штурмовых действий вблизи населенного пункта Кривая Лука и в направлении Стародубовки, Николаевки, Ореховатки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

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На Константиновском направлении зафиксировано 21 атаку. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Степановки, Новоселовки, Русина Яра и Вольного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 атаку. Враг проявлял активность в районах населенных пунктов Дорожное, Светлое, Водянское, Краснополье, Молодецкое и в направлениях Ганновки, Нового Донбасса, Доброполья, Сергеевки, Новопавловки.

На Александровском направлении наши защитники отразили две попытки противника продвинуться вперед в сторону Запорожского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали семь раз. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рождественка, Воздвижевка, Копани.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две попытки противника продвинуться вперед в сторону населенного пункта Павловка.

На Приднепровском направлении враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

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Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления и запуска БПЛА, шесть артиллерийских систем и склад боеприпасов противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили1710 человек. Также уничтожено семь танков, 20 боевых бронированных машин, 96 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, четыре средства противовоздушной обороны, 12 наземных робототехнических комплексов, 1445 беспилотных летательных аппаратов, 576 единиц автомобильной и восемь единиц специальной техники противника.