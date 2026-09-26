Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 527 280 (+1 710 за сутки) человек, 12 376 танков, 50 371 артиллерийская система, 25 435 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 527 280 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 527 280 (+1 710) человек (раненых и уничтоженных)
- танков – 12 376 (+7) единиц
- боевых бронированных машин – 25 435 (+20) единиц
- артиллерийских систем – 50 371 (+96) единица
- РСЗО – 2 160 (+3) единиц
- средств ПВО – 1 673 (+4) единицы
- самолетов – 443 (+0) единицы
- вертолетов – 356 (+0) единиц
- наземных робототехнических комплексов – 2 748 (+12) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 534 020 (+1 445) единиц
- крылатых ракет – 5 118 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 35 (+0) единиц
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 153 728 (+576) единиц
- специальной техники – 4 749 (+8) единиц.
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726! одиниць знищеної техніки та 1710!!! чумардосів за день.
НРК та броня файно, ППО, спецтехніка, арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 527 000 це більше ніж все населення Белгородської області.