Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 527 280 (+1 710 за сутки) человек, 12 376 танков, 50 371 артиллерийская система, 25 435 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 527 280 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 527 280 (+1 710) человек (раненых и уничтоженных)

танков – 12 376 (+7) единиц

боевых бронированных машин – 25 435 (+20) единиц

артиллерийских систем – 50 371 (+96) единица

РСЗО – 2 160 (+3) единиц

средств ПВО – 1 673 (+4) единицы

самолетов – 443 (+0) единицы

вертолетов – 356 (+0) единиц

наземных робототехнических комплексов – 2 748 (+12) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 534 020 (+1 445) единиц

крылатых ракет – 5 118 (+0) единиц

кораблей / катеров – 35 (+0) единиц

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 153 728 (+576) единиц

специальной техники – 4 749 (+8) единиц.

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