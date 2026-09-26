На фронте произошло 167 боестолкновений: больше всего вражеских атак на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб
С начала суток 25 сентября на фронте произошло 167 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 56 авиационных ударов, сбросил 190 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для поражения 4346 дронов-камикадзе и осуществил 1816 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили шесть атак противника; одно боестолкновение продолжается до сих пор. Оккупанты нанесли три авиационных удара с применением восьми КАБ и осуществили 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои в Харьковской области
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений возле Лимана, Синельниковского, Чайковки и в сторону Кудиевки, Избицкого, Захаровки, Малого Бурлука, Путникового.
- С начала суток на Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе Кившаровки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили три попытки захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Копанки и Новоселовка.
На Славянском направлении Силы обороны остановили два вражеских штурма вблизи населенного пункта Кривая Лука и в направлении Николаевки.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских штурмов в районах Константиновки, Степановки, Новоселевки, Русина Яра и Вольного; еще два боевых столкновения продолжаются.
Всего на Покровском направлении отражено 12 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Светлое, Доброполье, Краснополье, Сергеевка и Молодецкое. Две атаки продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 36 оккупантов и пять — ранены; уничтожено две единицы автомобильной техники, две артиллерийские системы, 11 единиц специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и одно укрытие противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, две единицы специальной техники, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 58 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 172 беспилотных летательных аппарата различных типов.
На Александровском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в сторону Запорожского.
Обстановка на юге
- Три атаки оккупантов зафиксированы на Гуляйпольском направлении, в сторону населенных пунктов Рождественка, Воздвижовка, Копани; две из них еще продолжаются.
- На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в сторону населенного пункта Павловка.
- На Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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