С начала суток на фронте произошло 185 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток 24 сентября на передовой произошло 185 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный удар, совершил 43 авиаудара, сбросил 173 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 4118 дронов-камикадзе и совершил 1869 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили пять атак противника в направлениях Малой Слободки, Белой Березы, Коренька, Ривно и Кондратовки.
Бои на Харьковщине
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений возле Лимана, Малой Волчьей и Терновой; одно боестолкновение продолжается до сих пор.
С начала суток на Купянском направлении Силы обороны отразили четыре штурма противника в районах Подолов, Ковшаровки и Новоосинового; два боя продолжаются до сих пор.
Какова ситуация на востоке и юге Украины?
На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в районах Дробишево, Лимана, Надии и Шейковки; одно боевое столкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны остановили один вражеский штурм вблизи Пискуновки.
- На Константиновском направлении Силы обороны отразили 17 вражеских штурмов в районах Константиновки, Новоселовки, Ильиновки, Осикового, Торского, Николайполя и Новопавловки; еще одно боевое столкновение продолжается.
- Всего на Покровском направлении отражено 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Софиевка, Родинское, Дорожное, Новый Донбасс, Светлое, Доброполье, Васильевка, Сергеевка, Молодецкое и Новопавловка. Две атаки продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 37 оккупантов и 14 - ранены; уничтожено три единицы автомобильной техники, две артиллерийские системы, девять единиц специальной техники, один склад боеприпасов и 51 укрытие противника. Повреждены две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 119 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 235 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
Пять атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Воздвижевка, Ривное и Чаривное; еще один бой продолжается.
На Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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