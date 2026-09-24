С начала суток на фронте произошло 185 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток 24 сентября на передовой произошло 185 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, совершил 43 авиаудара, сбросил 173 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 4118 дронов-камикадзе и совершил 1869 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили пять атак противника в направлениях Малой Слободки, Белой Березы, Коренька, Ривно и Кондратовки.

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Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений возле Лимана, Малой Волчьей и Терновой; одно боестолкновение продолжается до сих пор.

С начала суток на Купянском направлении Силы обороны отразили четыре штурма противника в районах Подолов, Ковшаровки и Новоосинового; два боя продолжаются до сих пор.

Какова ситуация на востоке и юге Украины?

На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в районах Дробишево, Лимана, Надии и Шейковки; одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили один вражеский штурм вблизи Пискуновки.

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На Константиновском направлении Силы обороны отразили 17 вражеских штурмов в районах Константиновки, Новоселовки, Ильиновки, Осикового, Торского, Николайполя и Новопавловки; еще одно боевое столкновение продолжается.

Силы обороны отразили 17 вражеских штурмов в районах Константиновки, Новоселовки, Ильиновки, Осикового, Торского, Николайполя и Новопавловки; еще одно боевое столкновение продолжается. Всего на Покровском направлении отражено 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Софиевка, Родинское, Дорожное, Новый Донбасс, Светлое, Доброполье, Васильевка, Сергеевка, Молодецкое и Новопавловка. Две атаки продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 37 оккупантов и 14 - ранены; уничтожено три единицы автомобильной техники, две артиллерийские системы, девять единиц специальной техники, один склад боеприпасов и 51 укрытие противника. Повреждены две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 119 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 235 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Пять атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Воздвижевка, Ривное и Чаривное; еще один бой продолжается.

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На Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.