РФ наиболее активно ведет наступление на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб
В течение 23 сентября на передовой было зафиксировано 277 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес 83 авиаудара, в ходе которых сбросил 287 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7467 дронов-камикадзе и осуществили 2469 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 93 из них - с применением реактивных систем залпового огня.
Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Безсаловка, Коренок, Уланово, Рогозное, Толстодубово, Потаповка, Сопич, Кучеровка, Фотовиж, Волфино, Малушино, Руденка, Хреновка, Яструбщина, Нескучное, Бачевск и Новая Слобода в Сумской области; Михальчина-Слобода и Красный Хутор в Черниговской области. Авиаудару подверглось Толстодубово.
Поражение противника
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по району сосредоточения живой силы противника и артиллерийской системе оккупантов.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано восемь штурмовых действий противника. Агрессор нанес один авиаудар, применив 3 КАБ, и осуществил 58 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из которых – с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 11 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Терновая, Старица, Волчанск, Караичное, Малая Волчья, Озерное и Обуховка.
На Купянском направлении враг трижды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Куриловки, Новоосиново и Ковшаровки.
Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 15 раз атаковали в сторону населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Лиман, Масляковка, Диброва и Шейковка.
На Славянском направлении противник совершил шесть штурмовых действий в районе Ямполя, Стародубовки и Николаевки.
На Краматорском направлении противник атаковал в сторону Юрковки.
На Константиновском направлении зафиксировано 30 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Иванополя, Новоселовки, Николайполя, Степановки, Новопавловки, Райского, Торецкого, Вольного и Степей.
Двадцать три атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Светлое, Новый Донбасс, Белицкое, Новогришино, Гулево, Сергеевка, Молодецкое, Муравка и Новопавловка.
На Александровском направлении враг штурмовых действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении оккупанты десять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рождественка и Копани.
На Ореховском направлении враг семь раз пытался укрепить свои позиции в сторону Заречного, Новоандреевки, Павловки и Приморского.
На Приднепровском направлении оккупанты атаковали в сторону Марганца и Днепровского.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
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