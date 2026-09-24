РФ найбільше штурмує на Костянтинівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Протягом 23 вересня на передовій зафіксовано 277 боєзіткнень Сил оборони із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав 83 авіаційні удари, під час яких скинув 287 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7467 дронів-камікадзе та здійснили 2469 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 93 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.



Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Уланове, Рогізне, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Кучерівка, Фотовиж, Волфине, Малушине, Руденка, Хрінівка, Яструбщина, Нескучне, Бачівськ та Нова Слобода Сумської області; Михальчина-Слобода та Красний Хутір Чернігівської області. Авіаудару зазнало Товстодубове.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження живої сили противника та артилерійську систему окупантів.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано вісім штурмових дій противника. Агресор завдав одного авіаудару застосувавши 3 КАБ та здійснив 58 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, шість з яких – із застосуванням РСЗВ.



На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Тернова, Стариця, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Озерне та Обухівка.



На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Курилівки, Новоосинового та Ківшарівки.



Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 15 разів атакували у бік населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Лиман, Масляківка, Діброва та Шийківка.

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На Слов’янському напрямку противник здійснив шість штурмових дій у районі Ямполя, Стародубівки та Миколаївки.



На Краматорському напрямку противник атакував в бік Юрківки.



На Костянтинівському напрямку зафіксовано 30 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Іванопілля, Новоселівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Райського, Торецького, Вільного та Степів.



Двадцять три атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Світле, Новий Донбас, Білицьке, Новогришине, Гуліве, Сергіївка, Молодецьке, Муравка та Новопавлівка.



На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.



На Гуляйпільському напрямку окупанти десять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка та Копані.

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На Оріхівському напрямку ворог сім разів намагався покращити свої позиції в бік Зарічного, Новоандріївки, Павлівки та Приморського.



На Придніпровському напрямку окупанти атакували в бік Марганця та Дніпровського.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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