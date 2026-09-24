Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 523 980 (+1 540 за сутки) человек, 12 367 танков, 50 240 артиллерийских систем, 25 402 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 523 980 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 523 980 (+1 540) человек (раненых и уничтоженных)
- танков – 12 367 (+0) шт.
- боевых бронированных машин – 25 402 (+15) шт.
- артиллерийских систем – 50 240 (+24) шт.
- РСЗО – 2 154 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 669 (+4) шт.
- самолетов – 443 (+1 (подтверждено за предыдущий период)) шт.
- вертолетов – 356 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 2 727 (+4) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 531 352 (+792) шт.
- крылатые ракеты – 5 111 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 152 782 (+229) шт.
- специальная техника – 4 740 (+3) ед.
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281 одиниця знищеної техніки та 1540!!! чумардосів за день.
НРК, спецтехніка, броня, арта та логістика норм, ППО супер.
ББМ перевалили за 25 400!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 523 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
Якщо ж говорити про конкретні та публічно відомі типи літаків, які було знищено чи уражено останнім часом:
Військово-транспортні Ан-12 та Ан-26: Близько 19 вересня 2026 року внаслідок успішної спецоперації СБУ на військовому аеродромі «Ростов-Центральний» було https://tsn.ua/ato/u-rostovi-znyshcheno-rosiyski-litaky-y-helikoptery-ziavylysia-suputnykovi-foto-3171482.html повністю знищено літаки Ан-12, Ан-26 та два гелікоптери Мі-8. [https://tsn.ua/ato/u-rostovi-znyshcheno-rosiyski-litaky-y-helikoptery-ziavylysia-suputnykovi-foto-3171482.html 1]Новітній винищувач Су-57 (Су-57Д): 23 липня 2026 року в Одинцовському районі Московської області https://www.slovoidilo.ua/2026/07/23/novyna/svit/pidmoskovyi-rozbyvsya-najsuchasnishyj-vijskovyj-litak-rf-su-57-zmi розбився ************* російський винищувач п'ятого покоління. За інформацією OSINT-спільноти InformNapalm, падіння стало результатом кібероперації, яка спровокувала помилку російської системи ППО «БАРС Москва», через що https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/padinnya-su-57-informnapalm-povidomiv-pro-kiberoperaciyu-yaka-zmusila-rosiyan-zbiti-vlasniy-litak-50626780.html росіяни збили власний літак. [https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/padinnya-su-57-informnapalm-povidomiv-pro-kiberoperaciyu-yaka-zmusila-rosiyan-zbiti-vlasniy-litak-50626780.html 1, https://www.slovoidilo.ua/2026/07/23/novyna/svit/pidmoskovyi-rozbyvsya-najsuchasnishyj-vijskovyj-litak-rf-su-57-zmi 2]