На фронте произошло 242 боевых столкновения: больше всего боев на Константиновском направлении, - Генштаб
На фронте с начала суток среды, 23 сентября, произошло 242 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес 59 авиационных ударов с применением 190 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 4185 дронов-камикадзе и осуществил 1801 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксировано пять штурмовых действий противника. Оккупанты нанесли один авиационный удар с применением 3 КАБ и осуществили 39 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них – с применением РСЗО.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Терновая, Старица, Волчанск, Караичное и Малая Волчая. Бой продолжается.
- На Купянском направлении враг дважды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Куриловки и Новоосиново. Одна штурмовая операция еще продолжается.
Бои на востоке
Тринадцать попыток захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Лиман, Масляковка и Диброва. Четыре из этих атак еще продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны сдерживали пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Ямполь, Стародубовка и Николаевка. Две штурмовые операции противника продолжаются.
На Краматорском направлении противник атаковал в сторону Юрковки.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 30 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Иванополья, Новоселовки, Николайполя, Степановки, Новопавловки, Райского, Торецкого, Вольного и Степов. Пять атак оккупантов продолжаются.
Двенадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Светлое, Новый Донбасс, Белицкое, Новогришино, Гулево, Сергеевка, Молодецкое, Муравка и Новопавловка.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 69 оккупантов, 17 - ранены; уничтожено семь единиц автомобильной техники, пушка, два специальных средства, 45 укрытий, склад горюче-смазочных материалов и четыре пункта управления БПЛА противника. Повреждены две единицы автомобильной техники, две артиллерийские системы, шесть пунктов управления БПЛА и 116 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 149 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении враг не проводил штурмовых действий.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили четыре вражеские атаки вблизи населенных пунктов Рождественка и Копани.
- На Ореховском направлении враг также пять раз пытался продвинуться в сторону Заречного, Новоандреевки и Павловки. Две из этих штурмовых операций продолжаются.
На Приднепровском направлении оккупанты атаковали в сторону Марганца и Днепровского.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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