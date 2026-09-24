На фронті відбулося 242 боєзіткнення: найбільше боїв на Костянтинівському напрямку, - Генштаб

На фронті від початку доби середи, 23 вересня, відбулося 242 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Агресор здійснив 59 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіабомб, залучив для ударів 4185 дронів-камікадзе та здійснив 1801 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

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Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано п’ять штурмових дій противника. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням 3 КАБ та здійснили 39 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з них – застосувавши РСЗВ.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Тернова, Стариця, Вовчанськ, Караїчне та Мала Вовча. Триває бій.

противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Тернова, Стариця, Вовчанськ, Караїчне та Мала Вовча. Триває бій. На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Курилівки та Новоосинового. Одна штурмова дія ще триває.

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Бої на сході

Тринадцять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Лиман, Масляківка та Діброва. Чотири з цих атак ще тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли п’ять спроб загарбників йти вперед у районі населених пунктів Ямпіль, Стародубівка та Миколаївка. Дві штурмові дії противника продовжуються.

На Краматорському напрямку противник атакував в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 30 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Іванопілля, Новоселівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Райського, Торецького, Вільного та Степів. П’ять атак окупантів – продовжуються.

Дванадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Світле, Новий Донбас, Білицьке, Новогришине, Гуліве, Сергіївка, Молодецьке, Муравка та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 69 окупантів, 17 - поранено; знищено сім одиниць автомобільної техніки, гармату, два спеціальні засоби, 45 укриттів, склад паливо-мастильних матеріалів та чотири пункти управління БпЛА противника. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, дві артилерійські системи, шість пунктів управління БпЛА та 116 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 149 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки неподалік населених пунктів Різдвянка та Копані.

Сили оборони відбили чотири ворожі атаки неподалік населених пунктів Різдвянка та Копані. На Оріхівському напрямку ворог також намагався п’ять разів просунутися в бік Зарічного, Новоандріївки та Павлівки. Дві з цих штурмових дій ще тривають.

На Придніпровському напрямку окупанти атакували в бік Марганця та Дніпровського.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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