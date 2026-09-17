На фронте произошло 208 боевых столкновений: больше всего вражеских атак на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
С начала суток среды, 16 сентября, на фронте произошло 208 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 233 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 4704 дрона-камикадзе и осуществил 1250 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксировано две штурмовые операции противника. Противник нанёс 6 авиаударов с применением 15 управляемых авиабомб, осуществил 120 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, 12 из которых — с применением РСЗО.
Бои в Харьковской области
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Терновая, Рубежное, Малая Волчья, Радьковка и в районе Лимана, Вильчи, Старицы; еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Купянском направлении Силы обороны отразили один штурм противника в районе Ковшаровки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону Шейковки, Лимана и в районах Новоегоровки, Новоселовки.
На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки.
Два вражеских штурма зафиксированы на Краматорском направлении, в районах Юрковки и Федоровки.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских атаки в районах Константиновки, Ильиновки, Долгой Балки, Роскошного, Торецкого, а также в направлениях Николаевки, Павловки, Новогригоровки, Кучерова Яра.
Всего на Покровском направлении было отражено 27 атак . Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Новое Шахово, Торецкое, Ганновка, Новый Донбасс, Дорожное, Доброполье, Покровск, Сергеевка, Удачное и Молодецкое.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 57 оккупантов и 12 ранено; уничтожено семь единиц автомобильной техники, четыре — специальной техники, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, склад боеприпасов и 39 укрытий противника. Повреждено семь единиц автомобильной техники, две артиллерийские системы, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 99 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 171 беспилотный летательный аппарат различных типов.
Две атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении, в сторону Березового.
Обстановка на юге
- Три атаки оккупантов зафиксированы на Гуляйпольском направлении, в сторону Воздвижевки, Новоселевки и в районе населенного пункта Доброполье.
- На Ореховском и Приднепровском направлениях штурмовых действий со стороны противника не наблюдалось.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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