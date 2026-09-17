На фронте произошло 208 боевых столкновений: больше всего вражеских атак на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток среды, 16 сентября, на фронте произошло 208 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 233 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 4704 дрона-камикадзе и осуществил 1250 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксировано две штурмовые операции противника. Противник нанёс 6 авиаударов с применением 15 управляемых авиабомб, осуществил 120 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, 12 из которых — с применением РСЗО.

Бои в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Терновая, Рубежное, Малая Волчья, Радьковка и в районе Лимана, Вильчи, Старицы; еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Терновая, Рубежное, Малая Волчья, Радьковка и в районе Лимана, Вильчи, Старицы; еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор. На Купянском направлении Силы обороны отразили один штурм противника в районе Ковшаровки.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону Шейковки, Лимана и в районах Новоегоровки, Новоселовки.

На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки.

Два вражеских штурма зафиксированы на Краматорском направлении, в районах Юрковки и Федоровки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских атаки в районах Константиновки, Ильиновки, Долгой Балки, Роскошного, Торецкого, а также в направлениях Николаевки, Павловки, Новогригоровки, Кучерова Яра.

Всего на Покровском направлении было отражено 27 атак . Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Новое Шахово, Торецкое, Ганновка, Новый Донбасс, Дорожное, Доброполье, Покровск, Сергеевка, Удачное и Молодецкое.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 57 оккупантов и 12 ранено; уничтожено семь единиц автомобильной техники, четыре — специальной техники, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, склад боеприпасов и 39 укрытий противника. Повреждено семь единиц автомобильной техники, две артиллерийские системы, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 99 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 171 беспилотный летательный аппарат различных типов.

Две атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении, в сторону Березового.

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Обстановка на юге

Три атаки оккупантов зафиксированы на Гуляйпольском направлении , в сторону Воздвижевки, Новоселевки и в районе населенного пункта Доброполье.

, в сторону Воздвижевки, Новоселевки и в районе населенного пункта Доброполье. На Ореховском и Приднепровском направлениях штурмовых действий со стороны противника не наблюдалось.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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