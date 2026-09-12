На фронте за сутки произошло 237 боевых столкновений: 29 атак на Покровском направлении, - Генштаб
За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 237 боевых столкновений. Силы обороны отразили 29 атак на Покровском и 22 — на Константиновском направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Вчера противник нанес 106 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 339 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 688 дронов-камикадзе и осуществили 2 784 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 30 из которых — с применением реактивных систем залпового огня.
Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты
- Бачевск, Безсаловка, Коренок, Уланово, Рогизно, Толстодубово, Потаповка, Сопич, Горки, Яструбщина, Гаврилова Слобода, Сенковка, Прогресс, Малушино, Новая Гута, Писаревка, Кружок, Рыжевка Сумской области;
- Леоновка, Логи, Гати Черниговской области.
Горки и Студенок подверглись авиаударам.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы противника, восемь пунктов управления и точек запуска БПЛА, семь артиллерийских систем и позиций артиллерии оккупантов.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки, по уточненной информации, зафиксировано одно боестолкновение. Агрессор совершил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых – с применением РСЗО. Нанес один авиационный удар с применением шести КАБ.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили десять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Казачья Лопань, Симиновка, Вильча и Комисарово.
На Купянском направлении враг шесть раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Тищенковки, Куриловки и Ковшаровки.
Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в сторону населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Дробышево, Лиман и Диброва.
На Славянском направлении противник совершил две штурмовые атаки в районе Озерного.
На Краматорском направлении российские захватчики провели одну наступательную операцию в сторону Васютинского.
На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в направлении Осиново, Дружковки, Ильиновки, Николайполя, Вольного, Степей и Павловки.
Двадцать девять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Черниговка, Светлое, Святогоровка, Гришино, Матяшево, Васильковка, Сергеевка, Удачное и Новопавловка.
На Александровском направлении враг не проводил штурмовых действий.
На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Рождественка, Косовцево, Цветково и Чаривное.
На Ореховском направлении враг пытался укрепить свои позиции в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль