Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 505 380 человек (+1 500 за сутки), 12 342 танка, 49 601 артиллерийская система, 25 322 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 505 380 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 505 380 (+1 500) человек (раненых и уничтоженных)

танков – 12 342 (+1) шт.

боевых бронированных машин – 25 322 (+10) шт.

артиллерийских систем — 49 601 (+85) шт.

РСЗО – 2 115 (+6) шт.

средства ПВО – 1 633 (+11) шт.

самолетов – 442 (+1 подтверждено за предыдущий период) шт.

вертолетов – 356 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 2 586 (+13) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 512 175 (+2 045) шт.

крылатые ракеты – 5 103 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 147 849 (+638) шт.

специальная техника – 4 676 (+10) ед.

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