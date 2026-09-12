Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 505 380 человек (+1 500 за сутки), 12 342 танка, 49 601 артиллерийская система, 25 322 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 505 380 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 505 380 (+1 500) человек (раненых и уничтоженных)
- танков – 12 342 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 25 322 (+10) шт.
- артиллерийских систем — 49 601 (+85) шт.
- РСЗО – 2 115 (+6) шт.
- средства ПВО – 1 633 (+11) шт.
- самолетов – 442 (+1 подтверждено за предыдущий период) шт.
- вертолетов – 356 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 2 586 (+13) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 512 175 (+2 045) шт.
- крылатые ракеты – 5 103 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 147 849 (+638) шт.
- специальная техника – 4 676 (+10) ед.
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774! одиниці знищеної техніки, 1 пєпєлац та 1500!!! чумардосів за день.
Броня норм, НРК файно, ППО, спецтехніка, арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 505 000 це більше ніж все населення Белгородської області.