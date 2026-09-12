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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 505 380 осіб (+1 500 за добу), 12 342 танки, 49 601 артсистема, 25 322 ББМ. ІНФОГРАФІКА

ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 505 380 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 505 380 (+1 500) осіб (поранено та ліквідовано)
  • танків – 12 342 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 322 (+10) од.
  • артилерійських систем – 49 601 (+85) од.
  • РСЗВ  – 2 115 (+6) од.
  • засоби ППО – 1 633 (+11) од.
  • літаків – 442 (+1 підтверджено за попередній період) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 586 (+13) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 512 175 (+2 045) од.
  • крилаті ракети  – 5 103 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 147 849 (+638) од.
  • спеціальна техніка – 4 676 (+10) од.

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Автор: 

армія рф (22328) Генштаб ЗС (9013) ліквідація (4607) знищення (11051)
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Топ коментарі
+10
Минув 4588! день москальсько-української війни.
774! одиниці знищеної техніки, 1 пєпєлац та 1500!!! чумардосів за день.
Броня норм, НРК файно, ППО, спецтехніка, арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 505 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
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12.09.2026 08:03 Відповісти
+8
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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12.09.2026 07:45 Відповісти
+7
Дуже добрі показники по ліквідації особового складу ,літак , а по ППО взагалі рекорд.Слава ЗСУ !
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12.09.2026 07:56 Відповісти

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