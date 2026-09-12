Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 505 380 осіб (+1 500 за добу), 12 342 танки, 49 601 артсистема, 25 322 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 505 380 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 505 380 (+1 500) осіб (поранено та ліквідовано)
- танків – 12 342 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 322 (+10) од.
- артилерійських систем – 49 601 (+85) од.
- РСЗВ – 2 115 (+6) од.
- засоби ППО – 1 633 (+11) од.
- літаків – 442 (+1 підтверджено за попередній період) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 586 (+13) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 512 175 (+2 045) од.
- крилаті ракети – 5 103 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 147 849 (+638) од.
- спеціальна техніка – 4 676 (+10) од.
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774! одиниці знищеної техніки, 1 пєпєлац та 1500!!! чумардосів за день.
Броня норм, НРК файно, ППО, спецтехніка, арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 505 000 це більше ніж все населення Белгородської області.