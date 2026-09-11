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Новини Знищення російської техніки Удари по РФ
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Уражено два ЗРГК "Панцир-С1", підприємство ОПК та місце запуску ударних БпЛА ворога, - Генштаб

Уражено два ЗРГК Панцир-С1

Підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Ураження на території РФ

  • У Таганрозі Ростовської області РФ уражено два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1".
  • У Березках Брянської області РФ уражено радіолокаційну станцію противника.

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Ураження на ТОТ

  • У Донецьку уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
  • У Петропавлівці Луганської області уражено центр підготовки операторів БпЛА підрозділу "Ахмат". Центр спеціалізується на підготовці операторів FPV-дронів та інших безпілотних систем.
  • У Сніжному Донецької області уражено Сніжнянський машинобудівний завод.

За даними Генштабу, Сніжнянський машинобудівний завод спеціалізується на виробництві деталей для газотурбінних двигунів, зокрема дисків та лопаток компресорів і турбін. Підприємство використовується російською оборонною промисловістю для виробництва продукції військового призначення, зокрема комплектувальних для авіаційних двигунів.

Читайте: Сили оборони уразили Саратовський НПЗ: на території заводу виникли пожежі, - Генштаб

Зазначається, що ступінь завданих збитків уточнюється.

Автор: 

Брянськ (176) Генштаб ЗС (9009) ОПК (373) Ростовська область РФ (34)
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