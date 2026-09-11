Сили оборони уразили Саратовський НПЗ: на території заводу виникли пожежі, - Генштаб

Сили оборони України уразили Саратовський НПЗ у ніч на 11 вересня. На території заводу зафіксували пожежі, збитки уточнюються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"У ніч на 11 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратові. На території об’єкта зафіксовано пожежі.

Ступінь завданих збитків уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Довідка

Саратовський нафтопереробний завод має потужність переробки близько 7 млн тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизельне паливо й інші нафтопродукти. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ паливно-мастильними матеріалами.

Саратовський НПЗ розташований приблизно за 500 км від державного кордону України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Волгограді повідомляють про пожежу на НПЗ "Лукойлу"