Сили оборони уразили Саратовський НПЗ: на території заводу виникли пожежі, - Генштаб
Сили оборони України уразили Саратовський НПЗ у ніч на 11 вересня. На території заводу зафіксували пожежі, збитки уточнюються.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"У ніч на 11 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратові. На території об’єкта зафіксовано пожежі.
Ступінь завданих збитків уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Довідка
Саратовський нафтопереробний завод має потужність переробки близько 7 млн тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизельне паливо й інші нафтопродукти. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ паливно-мастильними матеріалами.
Саратовський НПЗ розташований приблизно за 500 км від державного кордону України.
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