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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Сили оборони уразили Саратовський НПЗ: на території заводу виникли пожежі, - Генштаб

Саратовський НПЗ уражено: на заводі спалахнули пожежі — Сили оборони

Сили оборони України уразили Саратовський НПЗ у ніч на 11 вересня. На території заводу зафіксували пожежі, збитки уточнюються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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"У ніч на 11 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратові. На території об’єкта зафіксовано пожежі.

Ступінь завданих збитків уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Довідка

Саратовський нафтопереробний завод має потужність переробки близько 7 млн тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизельне паливо й інші нафтопродукти. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ паливно-мастильними матеріалами.

Саратовський НПЗ розташований приблизно за 500 км від державного кордону України.

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Автор: 

Генштаб ЗС (9009) НПЗ (826) Саратов (52)
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Топ коментарі
+5
всім, хто бажає поразки расії. Хто не бажає - тим не цікаво.
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11.09.2026 14:17 Відповісти
+4
у вас зрадойобів що, сьогодня аншлаг на форумі? Ви незадоволені зупинкою саратовського НПЗ, другий - зупинкою волгоградського НПЗ, третій засмучений ураженням "Азота" в Березниках, ще одному гречки не вистачило в АТБ... і всі як один на п'ятому році широкомасштабного вторгненя роблять відкриття, що горить вся Україна. Це вам на сьогодня однакову методичку видали?
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11.09.2026 14:41 Відповісти
+3
Інсайд від блогера:

https://pbs.twimg.com/media/HR7RBT-a8AA6gcG.jpg
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11.09.2026 14:08 Відповісти

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